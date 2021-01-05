Прогноз Зима/Ташбулатов — Чайярин/Чепел (06 января), ставки и коэффициенты

Зима/Ташбулатов — Чайярин/Чепел. Прогноз, ставки на матч (06.01.21)

06 января в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Зима/Ташбулатов , а противостоять в этом поединке будет Чайярин/Чепел.



Буквально несколько дней назад Зима/Ташбулатов и Чайярин/Чепел играли свои матчи, а теперь уже 06 января им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 10:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Зима/Ташбулатов имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Зима/Ташбулатов — Чайярин/Чепел:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Зима/Ташбулатов — Чайярин/Чепел, которая пройдет 06 января в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 10:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Зима/Ташбулатов

В большинстве своих выигранных поединков Зима/Ташбулатов берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Зима/Ташбулатов с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Зима/Ташбулатов сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Зима/Ташбулатов также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Чайярин/Чепел

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Чайярин/Чепелв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Чайярин/Чепел играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Чайярин/Чепел держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Чайярин/Чепел демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Чайярин/Чепел находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

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Зима/Ташбулатов — Чайярин/Чепел (06 января), ставки и коэффициенты

Зима/Ташбулатов

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Зима/Ташбулатов, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Зима/Ташбулатов уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Зима/Ташбулатов старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Зима/Ташбулатов, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Зима/Ташбулатов не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Зима/Ташбулатов все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Зима/Ташбулатов точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Чайярин/Чепел

На этом турнире Чайярин/Чепел играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Чайярин/Чепел какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Чайярин/Чепел уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Чайярин/Чепел много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Чайярин/Чепел сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Чайярин/Чепел не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Зима/Ташбулатов — Чайярин/Чепел Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Зима/Ташбулатов и Чайярин/Чепел. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Зима/Ташбулатов — Чайярин/Чепел: соперники не будут долго запрягать

Зима/Ташбулатов и Чайярин/Чепел которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Зима/Ташбулатов имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Чайярин/Чепел хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Зима/Ташбулатов. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Чайярин/Чепел умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Зима/Ташбулатов довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Чайярин/Чепел вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Зима/Ташбулатов.

СЕГОДНЯ МАТЧ Зима/Ташбулатов — Чайярин/Чепел. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Зима/Ташбулатов и Чайярин/Чепел букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Зима/Ташбулатов и Чайярин/Чепел проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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