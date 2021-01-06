Прогноз Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) — Кливленд Кавальерс (Shiva) (06-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) — Кливленд Кавальерс (Shiva). Прогноз, ставки на матч. NBA 2KSeries (06.01.21)

06-го января 2021 года в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2KSeries, в котором на своей площадке местный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) примет соперника по национальному первенству Кливленд Кавальерс (Shiva).



06-го января 2021 года состоится баскетбольный матч Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) – Кливленд Кавальерс (Shiva), трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 09:00. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) — Кливленд Кавальерс (Shiva). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 09:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) и Кливленд Кавальерс (Shiva). Организаторы турнира собираются провести данную игру 06-го января 2021 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Кливленд Кавальерс (Shiva). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex)

Летом баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) устроил распродажу игроков, так что ряды команды покинуло несколько ключевых баскетболистов, которых пока не могут заменить новички. Сейчас хозяева находятся на предпоследнем месте и выше уже вряд ли поднимутся, а вот опустить на последнюю строчку вполне реально. Руководство пока не уволило тренерский штаб, но это связано в первую очередь с тем, что еще не найден новый наставник, который сумел бы начать подготовку команды к уже следующему сезону, так как этот уже и так провален. В последних десяти матчах баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) одержал только одну победу, причем даже в родных стенах команда не может продемонстрировать сильную игру, а ужасно выступает как в обороне, так и в нападении. Сразу два разыгрывающих защитника травмированы, так что у хозяев будут проблемы с этой позицией.



Кливленд Кавальерс (Shiva)

В составе баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (Shiva) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Shiva) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Кливленд Кавальерс (Shiva) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) — Кливленд Кавальерс (Shiva)

Вплоть до 06-го января 2021 года включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) — Кливленд Кавальерс (Shiva). А так как начало встречи в 09:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Прогноз и ставка на матч Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) — Кливленд Кавальерс (Shiva) 06-го января 2021 года

Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Кливленд Кавальерс (Shiva)

После того, как баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Shiva) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Shiva) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Shiva) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) — Кливленд Кавальерс (Shiva) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 06-го января 2021 года, и в его рамках состоится поединок Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) — Кливленд Кавальерс (Shiva). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 09:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) — Кливленд Кавальерс (Shiva): соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Shiva) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Кливленд Кавальерс (Shiva) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Shiva) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) — Кливленд Кавальерс (Shiva). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Нью-Орлеан Пеликанс (Aphex) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (Shiva) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (Shiva) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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