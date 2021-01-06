Борнай/Мартынов — Ванлангендонк/Прайс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.01.21)

Прогноз Борнай/Мартынов — Ванлангендонк/Прайс (07.01.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Борнай/Мартынов — Ванлангендонк/Прайс 07 января

07 января в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Борнай/Мартынов , а противостоять в этом поединке будет Ванлангендонк/Прайс.



Так как теннисный поединок Борнай/Мартынов — Ванлангендонк/Прайс пройдет уже 07 января, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 15:30 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Борнай/Мартынов на тот момент намного сильнее, нежели Ванлангендонк/Прайс.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Борнай/Мартынов — Ванлангендонк/Прайс:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 07 января откроет его противостояние Борнай/Мартынов — Ванлангендонк/Прайс. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 15:30 по МСК, то есть до начала игры. Борнай/Мартынов и Ванлангендонк/Прайс отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Ванлангендонк/Прайс может гордиться семью победами, а вот Борнай/Мартынов имеет только пять выигранных встреч.

Борнай/Мартынов

В этом сезоне Борнай/Мартынов имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Борнай/Мартынов может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Борнай/Мартынов еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Ванлангендонк/Прайс

На этом турнире Ванлангендонк/Прайс выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Ванлангендонк/Прайс снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Ванлангендонк/Прайс чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Ванлангендонк/Прайс уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Ванлангендонк/Прайс зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

ITF, Борнай/Мартынов — Ванлангендонк/Прайс

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Борнай/Мартынов и Ванлангендонк/Прайс. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Борнай/Мартынов — Ванлангендонк/Прайс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (07.01.21)

Борнай/Мартынов

Несмотря на внушительный возраст, Борнай/Мартынов демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Борнай/Мартынов гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Борнай/Мартынов обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Борнай/Мартынов снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Борнай/Мартынов может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Ванлангендонк/Прайс

Ванлангендонк/Прайс лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Ванлангендонк/Прайс играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Ванлангендонк/Прайс начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Ванлангендонк/Прайс выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Ванлангендонк/Прайс сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Борнай/Мартынов — Ванлангендонк/Прайс Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Борнай/Мартынов и Ванлангендонк/Прайс аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Борнай/Мартынов и Ванлангендонк/Прайс обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Борнай/Мартынов и Ванлангендонк/Прайс постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Борнай/Мартынов — Ванлангендонк/Прайс: ставим на двойные ошибки

Борнай/Мартынов и Ванлангендонк/Прайс которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Борнай/Мартынов имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ванлангендонк/Прайс хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Борнай/Мартынов. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ванлангендонк/Прайс умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Борнай/Мартынов довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ванлангендонк/Прайс вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Борнай/Мартынов.

СЕГОДНЯ МАТЧ Борнай/Мартынов — Ванлангендонк/Прайс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Борнай/Мартынов и Ванлангендонк/Прайс.



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