Шэньчжэнь Авиаторс — Чжэцзян Голден Буллз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.01.21)

Прогноз Шэньчжэнь Авиаторс — Чжэцзян Голден Буллз (12-го января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Шэньчжэнь Авиаторс — Чжэцзян Голден Буллз 12-го января

12-го января в 10:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Китая, в котором на своей площадке местный клуб Шэньчжэнь Авиаторс примет соперника по национальному первенству Чжэцзян Голден Буллз.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Шэньчжэнь Авиаторс наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 12-го января предстоит поединок против БК Чжэцзян Голден Буллз. По московскому времени начало игры будет в 10:30. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



Шэньчжэнь Авиаторс — Чжэцзян Голден Буллз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 10:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Шэньчжэнь Авиаторс и Чжэцзян Голден Буллз. Организаторы турнира собираются провести данную игру 12-го января. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Чжэцзян Голден Буллз. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Шэньчжэнь Авиаторс, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Шэньчжэнь Авиаторс

Баскетбольный клуб Шэньчжэнь Авиаторс в прошлом туре проиграл, но болельщики надеются, что на команду положительно повлияет родная арена, ведь у себя дома баскетболисты играют намного лучше и демонстрирует более высокие результаты. За весь сезон баскетбольный клуб Шэньчжэнь Авиаторс проиграл дома лишь две встречи, так что вряд ли хозяева потеряют очки, тем более в матче с таким простым соперником. Да, команда лишилась двух своих лидеров, без которых играть очень непросто, и последний тур был тому явным доказательством. Но, если брать четыре последних матча, где также не было этих травмированных баскетболистов, то в них было лишь одно поражение и четыре победы. В турнирной таблице хозяева сейчас идут третьими, так что уже практически обеспечили себе путевку в плей-офф, но и еще имеют хорошие шансы на чемпионский титул.



Чжэцзян Голден Буллз

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Чжэцзян Голден Буллз потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Чжэцзян Голден Буллз сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Чжэцзян Голден Буллз не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Чемпионат Китая, Шэньчжэнь Авиаторс — Чжэцзян Голден Буллз

Баскетбольный клуб Шэньчжэнь Авиаторс свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 12-го января. На этот раз соперником хозяев будет Чжэцзян Голден Буллз, так что в 10:30 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Шэньчжэнь Авиаторс. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Шэньчжэнь Авиаторс — Чжэцзян Голден Буллз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.01.21)

Шэньчжэнь Авиаторс

Сейчас баскетбольный клуб Шэньчжэнь Авиаторс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Шэньчжэнь Авиаторс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Шэньчжэнь Авиаторс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Чжэцзян Голден Буллз

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Чжэцзян Голден Буллз становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Чжэцзян Голден Буллз уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Чжэцзян Голден Буллз сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Шэньчжэнь Авиаторс — Чжэцзян Голден Буллз Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Шэньчжэнь Авиаторс — Чжэцзян Голден Буллз пройдет 12-го января, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 10:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Шэньчжэнь Авиаторс — Чжэцзян Голден Буллз: хозяева разберутся с новичком

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Шэньчжэнь Авиаторс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Шэньчжэнь Авиаторс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Шэньчжэнь Авиаторс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Чжэцзян Голден Буллз все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Чжэцзян Голден Буллз также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Чжэцзян Голден Буллз продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Шэньчжэнь Авиаторс — Чжэцзян Голден Буллз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Шэньчжэнь Авиаторс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Шэньчжэнь Авиаторс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Шэньчжэнь Авиаторс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Чжэцзян Голден Буллз не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Чжэцзян Голден Буллз уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Чжэцзян Голден Буллз очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat1-338911-prognoz-na-match-dzhuliya-gatto-montikone-valeriya-savinyh-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-12-01-21/