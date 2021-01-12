Прогноз Кожбинов/Ортега-Ольмедо — Бонно/Рейнел (13-го января), ставки и коэффициенты

Кожбинов/Ортега-Ольмедо — Бонно/Рейнел. Прогноз, ставки на матч (13.01.21)

13 января в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Кожбинов/Ортега-Ольмедо , а противостоять в этом поединке будет Бонно/Рейнел.



13 января в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Кожбинов/Ортега-Ольмедо — Бонно/Рейнел. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 11:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Кожбинов/Ортега-Ольмедо и Бонно/Рейнел одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Кожбинов/Ортега-Ольмедо — Бонно/Рейнел. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 13 января откроет его противостояние Кожбинов/Ортега-Ольмедо — Бонно/Рейнел. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 11:00 по МСК, то есть до начала игры. Кожбинов/Ортега-Ольмедо и Бонно/Рейнел отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Бонно/Рейнел может гордиться семью победами, а вот Кожбинов/Ортега-Ольмедо имеет только пять выигранных встреч.

Кожбинов/Ортега-Ольмедо

Кожбинов/Ортега-Ольмедо, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Кожбинов/Ортега-Ольмедо может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Кожбинов/Ортега-Ольмедо входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Кожбинов/Ортега-Ольмедо еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Кожбинов/Ортега-Ольмедо сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Бонно/Рейнел

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Бонно/Рейнелв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Бонно/Рейнел играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Бонно/Рейнел держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Бонно/Рейнел демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Бонно/Рейнел находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Кожбинов/Ортега-Ольмедо» — «Бонно/Рейнел»: прогноз автора

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Кожбинов/Ортега-Ольмедо и Бонно/Рейнел. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Кожбинов/Ортега-Ольмедо и Бонно/Рейнел должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Кожбинов/Ортега-Ольмедо — Бонно/Рейнел. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.01.21)

Кожбинов/Ортега-Ольмедо

Несмотря на внушительный возраст, Кожбинов/Ортега-Ольмедо демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Кожбинов/Ортега-Ольмедо гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Кожбинов/Ортега-Ольмедо обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Кожбинов/Ортега-Ольмедо снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Кожбинов/Ортега-Ольмедо может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Бонно/Рейнел

Несмотря на свой молодой возраст, Бонно/Рейнел демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Бонно/Рейнел уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Бонно/Рейнел станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Бонно/Рейнел, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Бонно/Рейнел умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Бонно/Рейнел имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Кожбинов/Ортега-Ольмедо — Бонно/Рейнел Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Кожбинов/Ортега-Ольмедо и Бонно/Рейнел. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Кожбинов/Ортега-Ольмедо и Бонно/Рейнел встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Кожбинов/Ортега-Ольмедо и Бонно/Рейнел довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Кожбинов/Ортега-Ольмедо и Бонно/Рейнел подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Кожбинов/Ортега-Ольмедо — Бонно/Рейнел: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Кожбинов/Ортега-Ольмедо имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Кожбинов/Ортега-Ольмедо и Бонно/Рейнел отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Бонно/Рейнел в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Кожбинов/Ортега-Ольмедо превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Бонно/Рейнел сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Кожбинов/Ортега-Ольмедо гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кожбинов/Ортега-Ольмедо — Бонно/Рейнел. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Кожбинов/Ортега-Ольмедо и Бонно/Рейнел. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Кожбинов/Ортега-Ольмедо и для Бонно/Рейнел, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-339292-segodnya-match-yusk-troyans-kaliforniya-riversayd-haylenders-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-13-01-21/