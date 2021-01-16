Невада Вулф Пэк — Фресно Стэйт Буллдогз: хозяева докажут превосходство над соперником

Прогноз Невада Вулф Пэк — Фресно Стэйт Буллдогз (16 января), ставки и коэффициенты

Невада Вулф Пэк — Фресно Стэйт Буллдогз (16.01.2021), ставки и коэффициенты

16.01.2021 в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Невада Вулф Пэк примет соперника по национальному первенству Фресно Стэйт Буллдогз.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Невада Вулф Пэк наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 16.01.2021 предстоит поединок против БК Фресно Стэйт Буллдогз. По московскому времени начало игры будет в 07:00. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Невада Вулф Пэк — Фресно Стэйт Буллдогз:

В 07:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Невада Вулф Пэк и Фресно Стэйт Буллдогз. Организаторы турнира собираются провести данную игру 16.01.2021. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Фресно Стэйт Буллдогз. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Невада Вулф Пэк, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Невада Вулф Пэк

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Невада Вулф Пэк уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Невада Вулф Пэк подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Невада Вулф Пэк старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Фресно Стэйт Буллдогз

Уже три недели баскетбольный клуб Фресно Стэйт Буллдогз выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Фресно Стэйт Буллдогз удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Фресно Стэйт Буллдогз одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 16.01.2021 организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Невада Вулф Пэк — Фресно Стэйт Буллдогз, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 07:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Невада Вулф Пэк — Фресно Стэйт Буллдогз (16.01.2021), ставки и коэффициенты

Невада Вулф Пэк

В этом сезоне баскетбольный клуб Невада Вулф Пэк и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Невада Вулф Пэк играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Фресно Стэйт Буллдогз

В прошлом матче баскетбольный клуб Фресно Стэйт Буллдогз потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Фресно Стэйт Буллдогз и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Фресно Стэйт Буллдогз находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Невада Вулф Пэк — Фресно Стэйт Буллдогз Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Невада Вулф Пэк после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 16.01.2021 сыграет матч против БК Фресно Стэйт Буллдогз. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 07:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Невада Вулф Пэк также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Невада Вулф Пэк — Фресно Стэйт Буллдогз: хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне баскетбольный клуб Невада Вулф Пэк играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Невада Вулф Пэк уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Невада Вулф Пэк хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Фресно Стэйт Буллдогз входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Фресно Стэйт Буллдогз не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Невада Вулф Пэк — Фресно Стэйт Буллдогз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Невада Вулф Пэк был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Невада Вулф Пэк вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Невада Вулф Пэк практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Фресно Стэйт Буллдогз не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Фресно Стэйт Буллдогз уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Фресно Стэйт Буллдогз очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat0-340615-prognozy-i-stavki-na-match-serbiya-gl-zhen-italiya-gl-zhen-15-01-21/