Прогноз Иллинойс Файтинг Иллини — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз (20-го января), ставки и коэффициенты

Иллинойс Файтинг Иллини — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз. Прогноз, ставки на матч. NCAA (20.01.21)

20 января в 04:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Иллинойс Файтинг Иллини примет соперника по национальному первенству Пенн Стейт Ниттейни Лайонз.



Баскетболисты клубов Иллинойс Файтинг Иллини и Пенн Стейт Ниттейни Лайонз в 04:30 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 20 января. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Иллинойс Файтинг Иллини одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Иллинойс Файтинг Иллини также является лидером по количеству побед.



Иллинойс Файтинг Иллини — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Иллинойс Файтинг Иллини — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз, запланированное на 20 января. Поставить на матч можно будет до 04:30 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Пенн Стейт Ниттейни Лайонз была еще пять лет назад.

Иллинойс Файтинг Иллини

К данному поединку баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Иллинойс Файтинг Иллини подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Пенн Стейт Ниттейни Лайонз

В составе баскетбольного клуба Пенн Стейт Ниттейни Лайонз нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Пенн Стейт Ниттейни Лайонз уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Прогноз на матч Иллинойс Файтинг Иллини — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз

На 20 января в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Иллинойс Файтинг Иллини — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 04:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Пенн Стейт Ниттейни Лайонз удалось одержать победу у себя дома.



Иллинойс Файтинг Иллини — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.01.21)

Иллинойс Файтинг Иллини

Сейчас баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Иллинойс Файтинг Иллини вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Пенн Стейт Ниттейни Лайонз

После того, как баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Иллинойс Файтинг Иллини — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Иллинойс Файтинг Иллини — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз пройдет 20 января, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 04:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Иллинойс Файтинг Иллини — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз: гости способны удивить фаворита

В этом сезоне баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Иллинойс Файтинг Иллини хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Пенн Стейт Ниттейни Лайонз не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Иллинойс Файтинг Иллини — Пенн Стейт Ниттейни Лайонз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Иллинойс Файтинг Иллини вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Иллинойс Файтинг Иллини практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Пенн Стейт Ниттейни Лайонз сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Пенн Стейт Ниттейни Лайонз идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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