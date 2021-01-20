КБ Пейя — Раховечи. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.01.21)

Прогноз КБ Пейя — Раховечи (20.01.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч КБ Пейя — Раховечи 20-го января

20-го января в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Косово, в котором на своей площадке местный клуб КБ Пейя примет соперника по национальному первенству Раховечи.



Болельщики баскетбольного клуба КБ Пейя очень любят матчи против БК Раховечи, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 20-го января хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 19:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба КБ Пейя одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ КБ Пейя — Раховечи:

На 20-го января в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч КБ Пейя — Раховечи. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 19:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб КБ Пейя, одержав семь побед.

КБ Пейя

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб КБ Пейя отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб КБ Пейя проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь КБ Пейя занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Раховечи

Президент баскетбольного клуба Раховечи ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Раховечи сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Раховечи в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

КБ Пейя — Раховечи. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Болельщики баскетбольного клуба КБ Пейя собираются 20-го января активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Раховечи. Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 19:00 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



КБ Пейя — Раховечи. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.01.21)

КБ Пейя

В этом сезоне баскетбольный клуб КБ Пейя и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб КБ Пейя играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Раховечи

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Раховечи становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Раховечи уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Раховечи сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч КБ Пейя — Раховечи Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча КБ Пейя — Раховечи пройдет 20-го января, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 19:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

КБ Пейя — Раховечи: в ожидании «трёхочковых бросков»

Прошлый матч баскетбольный клуб КБ Пейя проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб КБ Пейя позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях КБ Пейя играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба КБ Пейя сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Раховечи входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Раховечи не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ КБ Пейя — Раховечи. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба КБ Пейя уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб КБ Пейя пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба КБ Пейя составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Раховечи не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Раховечи уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Раховечи очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat1-343006-klub-italiya-zhen-kus-turin-zhen-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-italii-20-01-21/