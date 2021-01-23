Бранкаччо/Галоппини — Боргес/Рыбаков: порядок побьёт класс

Прогноз Бранкаччо/Галоппини — Боргес/Рыбаков (23-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

Бранкаччо/Галоппини — Боргес/Рыбаков (23.01.2021), ставки и коэффициенты

23.01.2021 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бранкаччо/Галоппини , а противостоять в этом поединке будет Боргес/Рыбаков.



23.01.2021 в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Бранкаччо/Галоппини — Боргес/Рыбаков. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 14:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Бранкаччо/Галоппини и Боргес/Рыбаков одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Бранкаччо/Галоппини — Боргес/Рыбаков. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 14:00 по Москве Бранкаччо/Галоппини выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Боргес/Рыбаков. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 23.01.2021. Бранкаччо/Галоппини не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Бранкаччо/Галоппини

В этом сезоне Бранкаччо/Галоппини демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Бранкаччо/Галоппини снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Бранкаччо/Галоппини является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Бранкаччо/Галоппини не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Бранкаччо/Галоппини еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Боргес/Рыбаков

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Боргес/Рыбаков на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Боргес/Рыбаков демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Боргес/Рыбаков имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Боргес/Рыбаков намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Боргес/Рыбаков не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Боргес/Рыбаков будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Боргес/Рыбаков и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Боргес/Рыбаков умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Бранкаччо/Галоппини — Боргес/Рыбаков

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Бранкаччо/Галоппини и Боргес/Рыбаков. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Бранкаччо/Галоппини и Боргес/Рыбаков должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Бранкаччо/Галоппини — Боргес/Рыбаков (23.01.2021), ставки и коэффициенты

Бранкаччо/Галоппини

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Бранкаччо/Галоппини, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Бранкаччо/Галоппини уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Бранкаччо/Галоппини старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Бранкаччо/Галоппини, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Бранкаччо/Галоппини не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Бранкаччо/Галоппини все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Бранкаччо/Галоппини точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Боргес/Рыбаков

Этот сезон Боргес/Рыбаков проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Боргес/Рыбаков снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Боргес/Рыбаков слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Боргес/Рыбаков допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Бранкаччо/Галоппини — Боргес/Рыбаков Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Бранкаччо/Галоппини и Боргес/Рыбаков. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Бранкаччо/Галоппини и Боргес/Рыбаков встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Бранкаччо/Галоппини и Боргес/Рыбаков довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Бранкаччо/Галоппини и Боргес/Рыбаков подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Бранкаччо/Галоппини — Боргес/Рыбаков: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Бранкаччо/Галоппини имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Бранкаччо/Галоппини и Боргес/Рыбаков отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Боргес/Рыбаков в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Бранкаччо/Галоппини превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Боргес/Рыбаков сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Бранкаччо/Галоппини гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бранкаччо/Галоппини — Боргес/Рыбаков. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Бранкаччо/Галоппини и Боргес/Рыбаков букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Бранкаччо/Галоппини и Боргес/Рыбаков проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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