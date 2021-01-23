Миддл Теннесси Блю Райдерс — Западный Кентукки Хиллтопперс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.01.21)

Прогноз Миддл Теннесси Блю Райдерс — Западный Кентукки Хиллтопперс (24 января), ставки и коэффициенты

Миддл Теннесси Блю Райдерс — Западный Кентукки Хиллтопперс (24-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

24-го января 2021 года в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс примет соперника по национальному первенству Западный Кентукки Хиллтопперс.



Баскетбольный поединок Миддл Теннесси Блю Райдерс – Западный Кентукки Хиллтопперс пройдет в рамках престижного турнира 24-го января 2021 года, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 01:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Миддл Теннесси Блю Райдерс.



Миддл Теннесси Блю Райдерс — Западный Кентукки Хиллтопперс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Принципиальный баскетбольный поединок Миддл Теннесси Блю Райдерс — Западный Кентукки Хиллтопперс назначен на 24-го января 2021 года, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 01:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Миддл Теннесси Блю Райдерс

В этом сезоне баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Миддл Теннесси Блю Райдерс вообще лидирует в чемпионате.



Западный Кентукки Хиллтопперс

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Западный Кентукки Хиллтопперс потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

«Миддл Теннесси Блю Райдерс» — «Западный Кентукки Хиллтопперс»: прогноз автора

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Миддл Теннесси Блю Райдерс — Западный Кентукки Хиллтопперс, несмотря на то, что он должен пройти только 24-го января 2021 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 01:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Миддл Теннесси Блю Райдерс — Западный Кентукки Хиллтопперс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.01.21)

Миддл Теннесси Блю Райдерс

Сейчас баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Миддл Теннесси Блю Райдерс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Западный Кентукки Хиллтопперс

После того, как баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Миддл Теннесси Блю Райдерс — Западный Кентукки Хиллтопперс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 24-го января 2021 года сыграет матч против БК Западный Кентукки Хиллтопперс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 01:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Миддл Теннесси Блю Райдерс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Миддл Теннесси Блю Райдерс — Западный Кентукки Хиллтопперс: соперники не будут долго запрягать

Прошлый матч баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Миддл Теннесси Блю Райдерс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Миддл Теннесси Блю Райдерс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Западный Кентукки Хиллтопперс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Западный Кентукки Хиллтопперс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Миддл Теннесси Блю Райдерс — Западный Кентукки Хиллтопперс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Миддл Теннесси Блю Райдерс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Миддл Теннесси Блю Райдерс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Западный Кентукки Хиллтопперс не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Западный Кентукки Хиллтопперс уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Западный Кентукки Хиллтопперс очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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