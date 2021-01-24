Прогноз Газиантеп — Бурсаспор (24 января), ставки и коэффициенты

Газиантеп — Бурсаспор. Прогноз, ставки на матч (24.01.21)

24.01.2021 в 15:15 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Турции, в котором на своей площадке местный клуб Газиантеп примет соперника по национальному первенству Бурсаспор.



Баскетболисты клубов Газиантеп и Бурсаспор в 15:15 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 24.01.2021. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Газиантеп одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Газиантеп также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Газиантеп — Бурсаспор:

В 15:15 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Газиантеп — Бурсаспор. Матч назначен на 24.01.2021, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Газиантеп

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Газиантеп переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Газиантеп больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Газиантеп еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Бурсаспор

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Бурсаспор понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Бурсаспор выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Бурсаспор сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Газиантеп — Бурсаспор, запланированного на 24.01.2021. На площадке игроки обеих команд появятся в 15:15 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Газиантеп и Бурсаспор предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Газиантеп.



Газиантеп — Бурсаспор. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (24.01.21)

Газиантеп

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Газиантеп начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Бурсаспор

В прошлом месяце баскетбольный клуб Бурсаспор играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Бурсаспор надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Газиантеп — Бурсаспор Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Газиантеп — Бурсаспор пройдет 24.01.2021, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 15:15 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Газиантеп — Бурсаспор: хозяева сыграют в свой баскетбол

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Газиантеп провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Газиантеп показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Газиантеп и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Бурсаспор входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Бурсаспор не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Газиантеп — Бурсаспор. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Газиантеп был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Газиантеп вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Газиантеп практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Бурсаспор показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Бурсаспор получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Бурсаспор сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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