Прогноз Маццони/Маццони — Парризас-Диас/Хименес Касинцева (26-го января 2021 года), ставки и коэффициенты

Маццони/Маццони — Парризас-Диас/Хименес Касинцева. Прогноз, ставки на матч. ITF (26.01.21)

26-го января в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Маццони/Маццони , а противостоять в этом поединке будет Парризас-Диас/Хименес Касинцева.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Маццони/Маццони — Парризас-Диас/Хименес Касинцева можно будет вплоть до 18:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 26-го января. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Маццони/Маццони и Парризас-Диас/Хименес Касинцева еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Маццони/Маццони — Парризас-Диас/Хименес Касинцева. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Маццони/Маццони — Парризас-Диас/Хименес Касинцева запланирован организаторами турнира на 26-го января, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 18:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Маццони/Маццони и Парризас-Диас/Хименес Касинцева встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Маццони/Маццони имеет три победы при одном поражении.

Маццони/Маццони

В большинстве своих выигранных поединков Маццони/Маццони берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Маццони/Маццони с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Маццони/Маццони сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Маццони/Маццони также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Парризас-Диас/Хименес Касинцева

На этом турнире Парризас-Диас/Хименес Касинцева играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Парризас-Диас/Хименес Касинцева все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Парризас-Диас/Хименес Касинцева не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Парризас-Диас/Хименес Касинцева уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Парризас-Диас/Хименес Касинцева на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Парризас-Диас/Хименес Касинцева пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Маццони/Маццони» — «Парризас-Диас/Хименес Касинцева»: прогноз автора

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Маццони/Маццони и Парризас-Диас/Хименес Касинцева. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Маццони/Маццони и Парризас-Диас/Хименес Касинцева продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Маццони/Маццони — Парризас-Диас/Хименес Касинцева. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (26.01.21)

Маццони/Маццони

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Маццони/Маццони, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Маццони/Маццони уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Маццони/Маццони старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Маццони/Маццони, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Маццони/Маццони не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Маццони/Маццони все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Маццони/Маццони точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Парризас-Диас/Хименес Касинцева

На этом турнире Парризас-Диас/Хименес Касинцева играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Парризас-Диас/Хименес Касинцева надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Парризас-Диас/Хименес Касинцева находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Парризас-Диас/Хименес Касинцева считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Маццони/Маццони — Парризас-Диас/Хименес Касинцева Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Маццони/Маццони и Парризас-Диас/Хименес Касинцева, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Маццони/Маццони и Парризас-Диас/Хименес Касинцева играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Маццони/Маццони, и Парризас-Диас/Хименес Касинцева неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Маццони/Маццони — Парризас-Диас/Хименес Касинцева: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Маццони/Маццони и Парризас-Диас/Хименес Касинцева из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Парризас-Диас/Хименес Касинцева относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Парризас-Диас/Хименес Касинцева проводит второй или третий матч. А вот Маццони/Маццони как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Маццони/Маццони, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Маццони/Маццони без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Маццони/Маццони вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Маццони/Маццони — Парризас-Диас/Хименес Касинцева. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Маццони/Маццони и Парризас-Диас/Хименес Касинцева сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Маццони/Маццони, и Парризас-Диас/Хименес Касинцева будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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