Юго-Восточный Миссури Редхокс (жен) — Теннесси Мартин Скайхокс (жен). Прогноз, ставки на матч(02.02.21)

Прогноз Юго-Восточный Миссури Редхокс (жен) — Теннесси Мартин Скайхокс (жен) (02-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Юго-Восточный Миссури Редхокс (жен) — Теннесси Мартин Скайхокс (жен) 02.02.2021

02.02.2021 в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Юго-Восточный Миссури Редхокс (жен) примет соперника по национальному первенству Теннесси Мартин Скайхокс (жен).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Юго-Восточный Миссури Редхокс (жен) – Теннесси Мартин Скайхокс (жен), запланированный на 02.02.2021. Баскетболисты появятся на площадке в 01:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Юго-Восточный Миссури Редхокс (жен) — Теннесси Мартин Скайхокс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 01:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Юго-Восточный Миссури Редхокс (жен) и Теннесси Мартин Скайхокс (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 02.02.2021. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Теннесси Мартин Скайхокс (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Юго-Восточный Миссури Редхокс (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Юго-Восточный Миссури Редхокс (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Юго-Восточный Миссури Редхокс (жен) стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Юго-Восточный Миссури Редхокс (жен) выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Юго-Восточный Миссури Редхокс (жен) идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Юго-Восточный Миссури Редхокс (жен) вообще лидирует в чемпионате.



Теннесси Мартин Скайхокс (жен)

Президент баскетбольного клуба Теннесси Мартин Скайхокс (жен) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Теннесси Мартин Скайхокс (жен) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

WNCAA, Юго-Восточный Миссури Редхокс (жен) — Теннесси Мартин Скайхокс (жен)

На 02.02.2021 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Юго-Восточный Миссури Редхокс (жен) — Теннесси Мартин Скайхокс (жен). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 01:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Юго-Восточный Миссури Редхокс (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Теннесси Мартин Скайхокс (жен) удалось одержать победу у себя дома.



Юго-Восточный Миссури Редхокс (жен) — Теннесси Мартин Скайхокс (жен). Прогноз, ставки на матч(02.02.21)

Юго-Восточный Миссури Редхокс (жен)

В последние годы Юго-Восточный Миссури Редхокс (жен) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Юго-Восточный Миссури Редхокс (жен) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Теннесси Мартин Скайхокс (жен)

Два года назад баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Юго-Восточный Миссури Редхокс (жен) — Теннесси Мартин Скайхокс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Юго-Восточный Миссури Редхокс (жен) — Теннесси Мартин Скайхокс (жен) пройдет 02.02.2021, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 01:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Юго-Восточный Миссури Редхокс (жен) — Теннесси Мартин Скайхокс (жен): хозяева разберутся с новичком

Баскетбольный клуб Юго-Восточный Миссури Редхокс (жен) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Юго-Восточный Миссури Редхокс (жен) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Теннесси Мартин Скайхокс (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Юго-Восточный Миссури Редхокс (жен) — Теннесси Мартин Скайхокс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Юго-Восточный Миссури Редхокс (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Юго-Восточный Миссури Редхокс (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Юго-Восточный Миссури Редхокс (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Теннесси Мартин Скайхокс (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Теннесси Мартин Скайхокс (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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