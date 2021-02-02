Уесуги/Шимабукуро — Генгел/Хрисокос: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Уесуги/Шимабукуро — Генгел/Хрисокос (02-го февраля), ставки и коэффициенты

Уесуги/Шимабукуро — Генгел/Хрисокос (02.02.2021), ставки и коэффициенты

02.02.2021 в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Уесуги/Шимабукуро , а противостоять в этом поединке будет Генгел/Хрисокос.



В 13:30 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Уесуги/Шимабукуро и Генгел/Хрисокос. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 02.02.2021, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



Уесуги/Шимабукуро — Генгел/Хрисокос. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 02.02.2021 откроет его противостояние Уесуги/Шимабукуро — Генгел/Хрисокос. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 13:30 по МСК, то есть до начала игры. Уесуги/Шимабукуро и Генгел/Хрисокос отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Генгел/Хрисокос может гордиться семью победами, а вот Уесуги/Шимабукуро имеет только пять выигранных встреч.

Уесуги/Шимабукуро

Пока Уесуги/Шимабукуро не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Уесуги/Шимабукуро находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Уесуги/Шимабукуро будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Уесуги/Шимабукуро довольно неплохо играет на данном покрытии.



Генгел/Хрисокос

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Генгел/Хрисокос на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Генгел/Хрисокос демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Генгел/Хрисокос имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Генгел/Хрисокос намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Генгел/Хрисокос не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Генгел/Хрисокос будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Генгел/Хрисокос и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Генгел/Хрисокос умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

ITF, Уесуги/Шимабукуро — Генгел/Хрисокос

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Уесуги/Шимабукуро и Генгел/Хрисокос впервые будут встречаться между собой. Если Уесуги/Шимабукуро уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Генгел/Хрисокос пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Уесуги/Шимабукуро демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Уесуги/Шимабукуро – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Уесуги/Шимабукуро — Генгел/Хрисокос 02.02.2021

Уесуги/Шимабукуро

Уесуги/Шимабукуро не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Уесуги/Шимабукуро любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Уесуги/Шимабукуро умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Уесуги/Шимабукуро не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Уесуги/Шимабукуро умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Генгел/Хрисокос

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Генгел/Хрисокос хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Генгел/Хрисокос никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Генгел/Хрисокос сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Генгел/Хрисокос всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Уесуги/Шимабукуро — Генгел/Хрисокос Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Уесуги/Шимабукуро и Генгел/Хрисокос, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Уесуги/Шимабукуро и Генгел/Хрисокос играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Уесуги/Шимабукуро, и Генгел/Хрисокос неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Уесуги/Шимабукуро — Генгел/Хрисокос: соперники не будут долго запрягать

Уесуги/Шимабукуро и Генгел/Хрисокос которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Уесуги/Шимабукуро имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Генгел/Хрисокос хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Уесуги/Шимабукуро. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Генгел/Хрисокос умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Уесуги/Шимабукуро довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Генгел/Хрисокос вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Уесуги/Шимабукуро.

СЕГОДНЯ МАТЧ Уесуги/Шимабукуро — Генгел/Хрисокос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Уесуги/Шимабукуро и Генгел/Хрисокос.



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