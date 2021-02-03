Прогноз Элиза Мертенс — Каролин Гарсия (03-го февраля), ставки и коэффициенты

Элиза Мертенс — Каролин Гарсия. Прогноз, ставки на матч (03.02.21)

03 февраля в 02:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Элиза Мертенс , а противостоять в этом поединке будет Каролин Гарсия.



Теннисное противостояние Элиза Мертенс — Каролин Гарсия пройдет 03 февраля, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 02:30 по московскому времени. Хотя Элиза Мертенс и Каролин Гарсия уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Каролин Гарсия.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Элиза Мертенс — Каролин Гарсия:

В 02:30 по Москве Элиза Мертенс выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Каролин Гарсия. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 03 февраля. Элиза Мертенс не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Элиза Мертенс

В этом сезоне Элиза Мертенс имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Элиза Мертенс может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Элиза Мертенс еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Каролин Гарсия

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Каролин Гарсия в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Каролин Гарсия уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Каролин Гарсия уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Каролин Гарсия обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Элиза Мертенс и Каролин Гарсия впервые будут встречаться между собой. Если Элиза Мертенс уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Каролин Гарсия пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Элиза Мертенс демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Элиза Мертенс – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Элиза Мертенс — Каролин Гарсия. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.02.21)

Элиза Мертенс

На данный момент Элиза Мертенс занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Элиза Мертенс снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Элиза Мертенс не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Элиза Мертенс не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Каролин Гарсия

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Каролин Гарсия хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Каролин Гарсия никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Каролин Гарсия сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Каролин Гарсия всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Элиза Мертенс — Каролин Гарсия Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Элиза Мертенс и Каролин Гарсия. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Элиза Мертенс — Каролин Гарсия: порядок побьёт класс

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Элиза Мертенс и Каролин Гарсия, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Элиза Мертенс и Каролин Гарсия уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Элиза Мертенс — Каролин Гарсия. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Элиза Мертенс и Каролин Гарсия, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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