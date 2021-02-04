Северная Каролина Стэйт Вулфпак — Вирджиния Кавальерз: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прогноз Северная Каролина Стэйт Вулфпак — Вирджиния Кавальерз (04-го февраля 2021 года), ставки и коэффициенты

Северная Каролина Стэйт Вулфпак — Вирджиния Кавальерз (04.02.2021), ставки и коэффициенты

04.02.2021 в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак примет соперника по национальному первенству Вирджиния Кавальерз.



В 05:00 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Северная Каролина Стэйт Вулфпак – Вирджиния Кавальерз, где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 04.02.2021, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба Вирджиния Кавальерз.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Северная Каролина Стэйт Вулфпак — Вирджиния Кавальерз:

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Северная Каролина Стэйт Вулфпак — Вирджиния Кавальерз, запланированное на 04.02.2021. Поставить на матч можно будет до 05:00 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Вирджиния Кавальерз была еще пять лет назад.

Северная Каролина Стэйт Вулфпак

Сейчас баскетбольный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Северная Каролина Стэйт Вулфпак демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Вирджиния Кавальерз

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Вирджиния Кавальерз понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Вирджиния Кавальерз выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Вирджиния Кавальерз сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч Северная Каролина Стэйт Вулфпак — Вирджиния Кавальерз

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Северная Каролина Стэйт Вулфпак — Вирджиния Кавальерз, запланированного на 04.02.2021. На площадке игроки обеих команд появятся в 05:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Северная Каролина Стэйт Вулфпак и Вирджиния Кавальерз предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Северная Каролина Стэйт Вулфпак.



Прогноз и ставка на матч Северная Каролина Стэйт Вулфпак — Вирджиния Кавальерз 04.02.2021

Северная Каролина Стэйт Вулфпак

Сейчас баскетбольный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Северная Каролина Стэйт Вулфпак вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Вирджиния Кавальерз

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Вирджиния Кавальерз становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Вирджиния Кавальерз уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Вирджиния Кавальерз сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Северная Каролина Стэйт Вулфпак — Вирджиния Кавальерз Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Северная Каролина Стэйт Вулфпак — Вирджиния Кавальерз пройдет 04.02.2021, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 05:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Северная Каролина Стэйт Вулфпак — Вирджиния Кавальерз: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Северная Каролина Стэйт Вулфпак играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Северная Каролина Стэйт Вулфпак сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Вирджиния Кавальерз был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Вирджиния Кавальерз выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Вирджиния Кавальерз немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Северная Каролина Стэйт Вулфпак — Вирджиния Кавальерз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Северная Каролина Стэйт Вулфпак лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Северная Каролина Стэйт Вулфпак гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Северная Каролина Стэйт Вулфпак все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Вирджиния Кавальерз находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Вирджиния Кавальерз сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Вирджиния Кавальерз действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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