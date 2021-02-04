Прогноз Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас (05 февраля), ставки и коэффициенты

Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас. Прогноз, ставки на матч. Кубок ATP (05.02.21)

05-го февраля 2021 года в 11:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок ATP, в котором на корт выйдут Рафаэль Надаль , а противостоять в этом поединке будет Стефанос Циципас.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 05-го февраля 2021 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 11:05 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Рафаэль Надаль, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас, которая пройдет 05-го февраля 2021 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 11:05 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Рафаэль Надаль

В этом сезоне Рафаэль Надаль показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Рафаэль Надаль сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Рафаэль Надаль еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Рафаэль Надаль обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Рафаэль Надаль играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Рафаэль Надаль любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Стефанос Циципас

На этом турнире Стефанос Циципас играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Стефанос Циципас все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Стефанос Циципас не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Стефанос Циципас уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Стефанос Циципас на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Стефанос Циципас пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Кубок ATP, Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Рафаэль Надаль и Стефанос Циципас впервые будут встречаться между собой. Если Рафаэль Надаль уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Стефанос Циципас пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Рафаэль Надаль демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Рафаэль Надаль – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.02.21)

Рафаэль Надаль

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Рафаэль Надаль, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Рафаэль Надаль уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Рафаэль Надаль старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Рафаэль Надаль, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Рафаэль Надаль не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Рафаэль Надаль все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Рафаэль Надаль точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Стефанос Циципас

В этом сезоне Стефанос Циципас действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Стефанос Циципас обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Стефанос Циципас не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Стефанос Циципас не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Стефанос Циципас имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Рафаэль Надаль и Стефанос Циципас. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Рафаэль Надаль имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Рафаэль Надаль и Стефанос Циципас отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Стефанос Циципас в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Рафаэль Надаль превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Стефанос Циципас сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Рафаэль Надаль гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рафаэль Надаль — Стефанос Циципас. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Рафаэль Надаль и Стефанос Циципас.



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