Роббие Арендс — Роберто Кирос. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.02.21)

Прогноз Роббие Арендс — Роберто Кирос (08 февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Роббие Арендс — Роберто Кирос 08 февраля

08 февраля в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Роббие Арендс , а противостоять в этом поединке будет Роберто Кирос.



Теннисное противостояние Роббие Арендс — Роберто Кирос пройдет 08 февраля, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 14:00 по московскому времени. Хотя Роббие Арендс и Роберто Кирос уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Роберто Кирос.



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На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 08 февраля откроет его противостояние Роббие Арендс — Роберто Кирос. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:00 по МСК, то есть до начала игры. Роббие Арендс и Роберто Кирос отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Роберто Кирос может гордиться семью победами, а вот Роббие Арендс имеет только пять выигранных встреч.

Роббие Арендс

Пока Роббие Арендс не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Роббие Арендс находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Роббие Арендс будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Роббие Арендс довольно неплохо играет на данном покрытии.



Роберто Кирос

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Роберто Кирос имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Роберто Кирос демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Роберто Кирос не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Роберто Кирос не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Челленджер, Роббие Арендс — Роберто Кирос

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Роббие Арендс и Роберто Кирос. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Роббие Арендс и Роберто Кирос продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Роббие Арендс — Роберто Кирос. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (08.02.21)

Роббие Арендс

В этом сезоне Роббие Арендс демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Роббие Арендс уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Роббие Арендс любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Роббие Арендс часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Роббие Арендс умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Роберто Кирос

В этом сезоне Роберто Кирос не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Роберто Кирос сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Роберто Кирос допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Роберто Кирос допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Роберто Кирос демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Роббие Арендс — Роберто Кирос Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Роббие Арендс и Роберто Кирос аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Роббие Арендс и Роберто Кирос обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Роббие Арендс и Роберто Кирос постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Роббие Арендс — Роберто Кирос: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Роббие Арендс и Роберто Кирос, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Роббие Арендс сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Роберто Кирос имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Роббие Арендс – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Роббие Арендс и Роберто Кирос на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Роббие Арендс — Роберто Кирос. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Роббие Арендс и Роберто Кирос.



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