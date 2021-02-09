Сан-Диего Стэйт Ацстек — Сан-Хосе Стейт Спартанс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.02.21)

Прогноз Сан-Диего Стэйт Ацстек — Сан-Хосе Стейт Спартанс (09 февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Сан-Диего Стэйт Ацстек — Сан-Хосе Стейт Спартанс 09-го февраля

09-го февраля в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек примет соперника по национальному первенству Сан-Хосе Стейт Спартанс.



В 07:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов Сан-Диего Стэйт Ацстек и Сан-Хосе Стейт Спартанс займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 09-го февраля, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сан-Диего Стэйт Ацстек — Сан-Хосе Стейт Спартанс:

Поединок между баскетбольными клубами Сан-Диего Стэйт Ацстек и Сан-Хосе Стейт Спартанс собирались провести в прошлом месяце, но из-за участия многих игроков в матчах национальных сборных, встречу перенесли на 09-го февраля. Ее начало будет в 07:00 по МСК. Так как команды представляют один Дивизион, то они регулярно встречаются на баскетбольной площадке, а в этом сезоне было уже три поединка, в которых сильнее смотрелись хозяева данной игры, одержав все три победы.

Сан-Диего Стэйт Ацстек

К данному поединку баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Сан-Диего Стэйт Ацстек подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Сан-Хосе Стейт Спартанс

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Сан-Хосе Стейт Спартанс травмированы только игроки глубокого резерва.

Сан-Диего Стэйт Ацстек — Сан-Хосе Стейт Спартанс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 09-го февраля в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Сан-Диего Стэйт Ацстек — Сан-Хосе Стейт Спартанс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 07:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Сан-Хосе Стейт Спартанс удалось одержать победу у себя дома.



Сан-Диего Стэйт Ацстек — Сан-Хосе Стейт Спартанс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.02.21)

Сан-Диего Стэйт Ацстек

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Сан-Хосе Стейт Спартанс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Сан-Хосе Стейт Спартанс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Сан-Диего Стэйт Ацстек — Сан-Хосе Стейт Спартанс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 09-го февраля сыграет матч против БК Сан-Хосе Стейт Спартанс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 07:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Сан-Диего Стэйт Ацстек также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Сан-Диего Стэйт Ацстек — Сан-Хосе Стейт Спартанс: команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Сан-Диего Стэйт Ацстек хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сан-Диего Стэйт Ацстек — Сан-Хосе Стейт Спартанс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Сан-Диего Стэйт Ацстек уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Сан-Диего Стэйт Ацстек составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Сан-Хосе Стейт Спартанс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Сан-Хосе Стейт Спартанс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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