Южная Каролина Геймкокс (жeн) — Коннектикут Хаскиз (жен): соперники не будут долго запрягать

Прогноз Южная Каролина Геймкокс (жeн) — Коннектикут Хаскиз (жен) (09-го февраля 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Южная Каролина Геймкокс (жeн) — Коннектикут Хаскиз (жен) 09.02.2021

09.02.2021 в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Южная Каролина Геймкокс (жeн) примет соперника по национальному первенству Коннектикут Хаскиз (жен).



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Южная Каролина Геймкокс (жeн) наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 09.02.2021 предстоит поединок против БК Коннектикут Хаскиз (жен). По московскому времени начало игры будет в 03:00. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Южная Каролина Геймкокс (жeн) — Коннектикут Хаскиз (жен):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Южная Каролина Геймкокс (жeн) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Коннектикут Хаскиз (жен). Данный поединок будет сыгран 09.02.2021, а по московскому времени его начало состоится в 03:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Коннектикут Хаскиз (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Южная Каролина Геймкокс (жeн)

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Южная Каролина Геймкокс (жeн) не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Южная Каролина Геймкокс (жeн) придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Южная Каролина Геймкокс (жeн) ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Коннектикут Хаскиз (жен)

Уже три недели баскетбольный клуб Коннектикут Хаскиз (жен) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Коннектикут Хаскиз (жен) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Коннектикут Хаскиз (жен) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз на матч

Баскетбольный клуб Южная Каролина Геймкокс (жeн) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 09.02.2021. На этот раз соперником хозяев будет Коннектикут Хаскиз (жен), так что в 03:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Южная Каролина Геймкокс (жeн). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Южная Каролина Геймкокс (жeн) — Коннектикут Хаскиз (жен) (09.02.2021), ставки и коэффициенты

Южная Каролина Геймкокс (жeн)

В этом сезоне баскетбольный клуб Южная Каролина Геймкокс (жeн) и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Южная Каролина Геймкокс (жeн) играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Коннектикут Хаскиз (жен)

Два года назад баскетбольный клуб Коннектикут Хаскиз (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Коннектикут Хаскиз (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Южная Каролина Геймкокс (жeн) — Коннектикут Хаскиз (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Южная Каролина Геймкокс (жeн) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 09.02.2021 сыграет матч против БК Коннектикут Хаскиз (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 03:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Южная Каролина Геймкокс (жeн) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Южная Каролина Геймкокс (жeн) — Коннектикут Хаскиз (жен): соперники не будут долго запрягать

В этом сезоне у баскетбольного клуба Южная Каролина Геймкокс (жeн) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Южная Каролина Геймкокс (жeн) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Южная Каролина Геймкокс (жeн) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Южная Каролина Геймкокс (жeн) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Коннектикут Хаскиз (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Коннектикут Хаскиз (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Южная Каролина Геймкокс (жeн) — Коннектикут Хаскиз (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Южная Каролина Геймкокс (жeн) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Южная Каролина Геймкокс (жeн) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Южная Каролина Геймкокс (жeн) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Коннектикут Хаскиз (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Коннектикут Хаскиз (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Коннектикут Хаскиз (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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