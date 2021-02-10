Прогноз Кемпенаерс-Поч/Халеп — Родионова/Сандерс (11-го февраля), ставки и коэффициенты

Кемпенаерс-Поч/Халеп — Родионова/Сандерс. Прогноз, ставки на матч. Открытый Чемпионат Австралии (11.02.21)

11 февраля в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Открытый Чемпионат Австралии, в котором на корт выйдут Кемпенаерс-Поч/Халеп , а противостоять в этом поединке будет Родионова/Сандерс.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Кемпенаерс-Поч/Халеп — Родионова/Сандерс можно будет вплоть до 03:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 11 февраля. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Кемпенаерс-Поч/Халеп и Родионова/Сандерс еще ни разу не встречались на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кемпенаерс-Поч/Халеп — Родионова/Сандерс:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Кемпенаерс-Поч/Халеп — Родионова/Сандерс, которая пройдет 11 февраля в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 03:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Кемпенаерс-Поч/Халеп

В этом сезоне Кемпенаерс-Поч/Халеп показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Кемпенаерс-Поч/Халеп играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Кемпенаерс-Поч/Халеп умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Кемпенаерс-Поч/Халеп и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Кемпенаерс-Поч/Халеп будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Кемпенаерс-Поч/Халеп чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Родионова/Сандерс

На этом турнире Родионова/Сандерс выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Родионова/Сандерс снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Родионова/Сандерс чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Родионова/Сандерс уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Родионова/Сандерс зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Кемпенаерс-Поч/Халеп и Родионова/Сандерс. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Кемпенаерс-Поч/Халеп и Родионова/Сандерс в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Кемпенаерс-Поч/Халеп и Родионова/Сандерс имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Кемпенаерс-Поч/Халеп — Родионова/Сандерс. Прогноз, ставки на матч(11.02.21)

Кемпенаерс-Поч/Халеп

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Кемпенаерс-Поч/Халеп, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Кемпенаерс-Поч/Халеп уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Кемпенаерс-Поч/Халеп старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Кемпенаерс-Поч/Халеп, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Кемпенаерс-Поч/Халеп не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Кемпенаерс-Поч/Халеп все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Кемпенаерс-Поч/Халеп точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Родионова/Сандерс

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Родионова/Сандерс все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Родионова/Сандерс сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Родионова/Сандерс все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Родионова/Сандерс предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Кемпенаерс-Поч/Халеп — Родионова/Сандерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Кемпенаерс-Поч/Халеп и Родионова/Сандерс начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Кемпенаерс-Поч/Халеп и Родионова/Сандерс показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Кемпенаерс-Поч/Халеп и Родионова/Сандерс провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Кемпенаерс-Поч/Халеп и Родионова/Сандерс действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Кемпенаерс-Поч/Халеп — Родионова/Сандерс: соперники не будут долго запрягать

Судя по количеству финалов и титулов, которые Кемпенаерс-Поч/Халеп имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Кемпенаерс-Поч/Халеп и Родионова/Сандерс отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Родионова/Сандерс в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Кемпенаерс-Поч/Халеп превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Родионова/Сандерс сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Кемпенаерс-Поч/Халеп гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кемпенаерс-Поч/Халеп — Родионова/Сандерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Кемпенаерс-Поч/Халеп и Родионова/Сандерс. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Кемпенаерс-Поч/Халеп и для Родионова/Сандерс, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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