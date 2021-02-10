Менендес-Масэйрас/Миедлер — Колар/Хуслер: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Прогноз Менендес-Масэйрас/Миедлер — Колар/Хуслер (11-го февраля 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Менендес-Масэйрас/Миедлер — Колар/Хуслер 11 февраля

11 февраля в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Менендес-Масэйрас/Миедлер , а противостоять в этом поединке будет Колар/Хуслер.



Судья теннисного матча Менендес-Масэйрас/Миедлер — Колар/Хуслер должен дать знак о старте игры в 16:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 11 февраля, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Менендес-Масэйрас/Миедлер и Колар/Хуслер более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Менендес-Масэйрас/Миедлер имеет четыре победы, то Колар/Хуслер может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Менендес-Масэйрас/Миедлер — Колар/Хуслер:

Менендес-Масэйрас/Миедлер имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 11 февраля нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Колар/Хуслер. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 16:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Менендес-Масэйрас/Миедлер имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Менендес-Масэйрас/Миедлер

Менендес-Масэйрас/Миедлер, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Менендес-Масэйрас/Миедлер может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Менендес-Масэйрас/Миедлер входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Менендес-Масэйрас/Миедлер еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Менендес-Масэйрас/Миедлер сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Колар/Хуслер

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Колар/Хуслер теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Колар/Хуслер имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Колар/Хуслер испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Колар/Хуслер выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Колар/Хуслер занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Менендес-Масэйрас/Миедлер — Колар/Хуслер

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Менендес-Масэйрас/Миедлер и Колар/Хуслер уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Менендес-Масэйрас/Миедлер — Колар/Хуслер (11 февраля), ставки и коэффициенты

Менендес-Масэйрас/Миедлер

К данному турниру Менендес-Масэйрас/Миедлер подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Менендес-Масэйрас/Миедлер находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Менендес-Масэйрас/Миедлер не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Менендес-Масэйрас/Миедлер старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Менендес-Масэйрас/Миедлер демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Колар/Хуслер

Этот сезон Колар/Хуслер проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Колар/Хуслер снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Колар/Хуслер слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Колар/Хуслер допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Менендес-Масэйрас/Миедлер — Колар/Хуслер Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Менендес-Масэйрас/Миедлер и Колар/Хуслер аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Менендес-Масэйрас/Миедлер и Колар/Хуслер обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Менендес-Масэйрас/Миедлер и Колар/Хуслер постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Менендес-Масэйрас/Миедлер — Колар/Хуслер: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Менендес-Масэйрас/Миедлер и Колар/Хуслер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Менендес-Масэйрас/Миедлер имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Колар/Хуслер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Менендес-Масэйрас/Миедлер. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Колар/Хуслер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Менендес-Масэйрас/Миедлер довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Колар/Хуслер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Менендес-Масэйрас/Миедлер.

СЕГОДНЯ МАТЧ Менендес-Масэйрас/Миедлер — Колар/Хуслер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Менендес-Масэйрас/Миедлер и Колар/Хуслер букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Менендес-Масэйрас/Миедлер и Колар/Хуслер проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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