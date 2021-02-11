Кэмпбелл Файтинг Кэмелс — УСК Апстейт Спартанс. Прогноз, ставки на матч(12.02.21)

Прогноз Кэмпбелл Файтинг Кэмелс — УСК Апстейт Спартанс (12.02.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Кэмпбелл Файтинг Кэмелс — УСК Апстейт Спартанс 12.02.2021

12.02.2021 в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Кэмпбелл Файтинг Кэмелс примет соперника по национальному первенству УСК Апстейт Спартанс.



В 03:00 по МСК во всем мире любители баскетбола будут следить за встречей Кэмпбелл Файтинг Кэмелс – УСК Апстейт Спартанс, где сойдутся одни из самых сильных команд этого турнира. До матча осталось всего несколько дней, так как он запланирован на 12.02.2021, так что время на подготовку еще есть. В прошлом сезоне команды обменялись победами, а в этом уже соперники однажды встречались, и тогда со счетом 95-89 выиграли баскетболисты клуба УСК Апстейт Спартанс.



Кэмпбелл Файтинг Кэмелс — УСК Апстейт Спартанс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Кэмпбелл Файтинг Кэмелс — УСК Апстейт Спартанс состоится 12.02.2021 в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 03:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Кэмпбелл Файтинг Кэмелс, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Кэмпбелл Файтинг Кэмелс

В этом сезоне баскетбольный клуб Кэмпбелл Файтинг Кэмелс стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Кэмпбелл Файтинг Кэмелс выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Кэмпбелл Файтинг Кэмелс идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Кэмпбелл Файтинг Кэмелс вообще лидирует в чемпионате.



УСК Апстейт Спартанс

Уже три недели баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба УСК Апстейт Спартанс удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Кэмпбелл Файтинг Кэмелс — УСК Апстейт Спартанс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 12.02.2021 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Кэмпбелл Файтинг Кэмелс — УСК Апстейт Спартанс. А так как начало встречи в 03:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Кэмпбелл Файтинг Кэмелс практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Кэмпбелл Файтинг Кэмелс — УСК Апстейт Спартанс. Прогноз, ставки на матч(12.02.21)

Кэмпбелл Файтинг Кэмелс

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Кэмпбелл Файтинг Кэмелс начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

УСК Апстейт Спартанс

После того, как баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Кэмпбелл Файтинг Кэмелс — УСК Апстейт Спартанс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Кэмпбелл Файтинг Кэмелс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 12.02.2021 сыграет матч против БК УСК Апстейт Спартанс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 03:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Кэмпбелл Файтинг Кэмелс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Кэмпбелл Файтинг Кэмелс — УСК Апстейт Спартанс: хозяева должны брать три очка

В этом сезоне у баскетбольного клуба Кэмпбелл Файтинг Кэмелс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Кэмпбелл Файтинг Кэмелс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Кэмпбелл Файтинг Кэмелс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Кэмпбелл Файтинг Кэмелс сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба УСК Апстейт Спартанс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кэмпбелл Файтинг Кэмелс — УСК Апстейт Спартанс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Кэмпбелл Файтинг Кэмелс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Кэмпбелл Файтинг Кэмелс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Кэмпбелл Файтинг Кэмелс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В последнее время баскетбольный клуб УСК Апстейт Спартанс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба УСК Апстейт Спартанс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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