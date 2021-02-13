Милуоки Бакс (Vermicious) — Даллас Маверикс (Colossus): соперники не будут долго запрягать

Прогноз Милуоки Бакс (Vermicious) — Даллас Маверикс (Colossus) (13 февраля), ставки и коэффициенты

Милуоки Бакс (Vermicious) — Даллас Маверикс (Colossus) (13-го февраля), ставки и коэффициенты

13-го февраля в 08:13 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Милуоки Бакс (Vermicious) примет соперника по национальному первенству Даллас Маверикс (Colossus).



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Милуоки Бакс (Vermicious) – Даллас Маверикс (Colossus) вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 08:13 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 13-го февраля и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Даллас Маверикс (Colossus).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Милуоки Бакс (Vermicious) — Даллас Маверикс (Colossus):

Баскетбольный поединок Милуоки Бакс (Vermicious) — Даллас Маверикс (Colossus) состоится 13-го февраля в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 08:13 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Vermicious), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Милуоки Бакс (Vermicious)

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Vermicious) отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Vermicious) проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Милуоки Бакс (Vermicious) занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Даллас Маверикс (Colossus)

В составе баскетбольного клуба Даллас Маверикс (Colossus) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Colossus) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Даллас Маверикс (Colossus) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Милуоки Бакс (Vermicious) — Даллас Маверикс (Colossus). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 13-го февраля включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Милуоки Бакс (Vermicious) — Даллас Маверикс (Colossus). А так как начало встречи в 08:13 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Vermicious) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Милуоки Бакс (Vermicious) — Даллас Маверикс (Colossus) (13-го февраля), ставки и коэффициенты

Милуоки Бакс (Vermicious)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Vermicious) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Даллас Маверикс (Colossus)

В прошлом матче баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Colossus) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Colossus) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Даллас Маверикс (Colossus) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Милуоки Бакс (Vermicious) — Даллас Маверикс (Colossus) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Vermicious) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 13-го февраля сыграет матч против БК Даллас Маверикс (Colossus). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 08:13 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Милуоки Бакс (Vermicious) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Милуоки Бакс (Vermicious) — Даллас Маверикс (Colossus): соперники не будут долго запрягать

Баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Vermicious) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Vermicious) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Colossus) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Даллас Маверикс (Colossus) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Милуоки Бакс (Vermicious) — Даллас Маверикс (Colossus). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Милуоки Бакс (Vermicious) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Милуоки Бакс (Vermicious) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Милуоки Бакс (Vermicious) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Colossus) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Colossus) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Даллас Маверикс (Colossus) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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