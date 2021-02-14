Прогноз Мэдисон Бренгл — Бьянка Ванесса Андрееску (15 февраля), ставки и коэффициенты

Мэдисон Бренгл — Бьянка Ванесса Андрееску. Прогноз, ставки на матч. WTA (15.02.21)

15-го февраля в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Мэдисон Бренгл , а противостоять в этом поединке будет Бьянка Ванесса Андрееску.



Теннисное противостояние Мэдисон Бренгл — Бьянка Ванесса Андрееску пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 15-го февраля. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 04:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Мэдисон Бренгл является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мэдисон Бренгл — Бьянка Ванесса Андрееску:

15-го февраля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Мэдисон Бренгл — Бьянка Ванесса Андрееску. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 04:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Бьянка Ванесса Андрееску, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Бьянка Ванесса Андрееску выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Мэдисон Бренгл

В этом сезоне Мэдисон Бренгл показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Мэдисон Бренгл сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Мэдисон Бренгл еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Мэдисон Бренгл обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Мэдисон Бренгл играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Мэдисон Бренгл любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Бьянка Ванесса Андрееску

Нынешняя форма, которую демонстрирует Бьянка Ванесса Андрееску еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Бьянка Ванесса Андрееску постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Бьянка Ванесса Андрееску пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Бьянка Ванесса Андрееску не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Бьянка Ванесса Андрееску не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Мэдисон Бренгл» — «Бьянка Ванесса Андрееску»: прогноз автора

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Мэдисон Бренгл и Бьянка Ванесса Андрееску. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Мэдисон Бренгл — Бьянка Ванесса Андрееску 15-го февраля

Мэдисон Бренгл

В этом сезоне Мэдисон Бренгл демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Мэдисон Бренгл уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Мэдисон Бренгл любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Мэдисон Бренгл часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Мэдисон Бренгл умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Бьянка Ванесса Андрееску

Выступать в зале Бьянка Ванесса Андрееску не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Бьянка Ванесса Андрееску старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Бьянка Ванесса Андрееску принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Бьянка Ванесса Андрееску демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Бьянка Ванесса Андрееску даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Бьянка Ванесса Андрееску хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Мэдисон Бренгл — Бьянка Ванесса Андрееску Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Мэдисон Бренгл и Бьянка Ванесса Андрееску, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Мэдисон Бренгл и Бьянка Ванесса Андрееску играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Мэдисон Бренгл, и Бьянка Ванесса Андрееску неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Мэдисон Бренгл — Бьянка Ванесса Андрееску: погода помешает показать хороший теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Мэдисон Бренгл и Бьянка Ванесса Андрееску из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Бьянка Ванесса Андрееску относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Бьянка Ванесса Андрееску проводит второй или третий матч. А вот Мэдисон Бренгл как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Мэдисон Бренгл, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Мэдисон Бренгл без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Мэдисон Бренгл вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мэдисон Бренгл — Бьянка Ванесса Андрееску. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Мэдисон Бренгл и Бьянка Ванесса Андрееску сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Мэдисон Бренгл, и Бьянка Ванесса Андрееску будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-356533-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-anna-blinkova-irina-kameliya-begu-15-02-21/