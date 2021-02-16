МЕГ — АСК: хозяева разберутся с новичком

Ставки на матч МЕГ – АСК, прогноз на футбол от 16.02.21

«МЕГ» – «АСК». 16.02.21. Прогноз и ставки на матч

Можно не сомневаться, что 16-го февраля на стадионе не будет ни одного пустого места, ведь МЕГ — АСК это не просто футбольный матч, а дерби, где встречаются принципиальные соперники. Чтобы не пропустить начало поединка, необходимо прийти на трибуны или включить телевизор до 11:00 по московскому времени. В этом сезоне команды уже встречались три месяца назад, и тогда футболисты клуба МЕГ упустили победу, когда вели в счете в два мяча, но в итоге поединок завершился со счетом 3-3.



В матче команды МЕГ и команды АСК, которые встретятся в ближайшем туре футбольного чемпионата, симпатии многих болельщиков на стороне хозяев поля, так как команда МЕГ демонстрирует отличный коллективный футбол, благодаря которому добивается нужного результата в матчах со своими соперниками. Несмотря на то, что в межсезонье клуб провел некоторую кадровую перестановку – ушли несколько лидеров, пока это никак не отражается на результатах клуба. Наши прогнозисты полагают, что у гостей сегодня есть все шансы для того, чтобы прервать победную серию футболистов команды МЕГ. Команда АСК значительно усилилась по сравнению с прошлым сезоном, который клуб может занести себе в пассив, так как впервые за много лет клуб продемонстрировал отвратительные результаты. Скорее всего, руководство, менеджер и футболисты сделали соответствующие выводы, поэтому в клуб были приглашены новички, которые должны вернуть команде былое величие. Гости отлично провели предсезонную подготовку, а уже по стартовым матчам чемпионата можно сказать, что команда АСК будет очень грозным соперником. Мы думаем, что в матче с хозяевами поля гости продемонстрируют отличный футбол, что позволит им добиться успеха, поэтому наш прогноз – команда АСК не проиграет. Предложенный общий тотал голов в этом матче нам кажется завышенным, здесь букмекеры серьезно переоценивают атакующие способности команд, поэтому мы советуем играть его на меньше.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ МЕГ — АСК:

Вероятность победы футбольного клуба МЕГ сопоставима с коэффициентом 2.02, а котировкой 2.975 букмекерские конторы оценили ФК АСК. Шансы на ничейный результат составляют 3.6.

Прогноз на матч МЕГ – АСК (Чемпионат Индии, матч национального перевентсва, воскресенье, 16-го февраля):Футбольный клуб МЕГ получил от букмекеров на свою победу котировку 2.02, а по коэффициенту 2.975 можно сделать ставку на выигрыш ФК АСК. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Очень сложный матч предстоит сыграть футбольным клубам – команда МЕГ и команда АСК – амбициозные соперники, которые в матчах с другими командами всегда считаются фаворитами, поэтому им трудно противостоять друг другу, так как считается, что этим матчем определяется лучшая команда чемпионата. Нет необходимости напоминать, что в составах обеих команд выступают известные футболисты, которые знамениты на весь мир. Учитывая, что ценники на футболистов в последнее время взлетели до небес, стоимость этих футболистов, выступающих в составе команды МЕГ и команды АСК – просто сложно представить. Они не только на бумаге настоящие лидеры своих команд, но и на деле доказывают свою полезность, забивая важные мячи и участвуя в важнейших голевых комбинациях. Оба клуба можно рассматривать с точки зрения машин, где каждый футболист – механизм, отвечающий за работоспособность определенного участка. Поэтому эти команды крайне редко приобретают новых футболистов, а если это и происходит, то вводят их в основной состав постепенно. Так что не стоит удивляться тому, что в матче команды МЕГ и команды АСК практически не будет новых лиц по сравнению с предыдущим сезоном. Однако сама игра от этого не станет менее зрелищной. Команда МЕГ и команда АСК всегда стараются навязать свою игру сопернику все 90-то минут матча. За этим очень интересно наблюдать, но это очень сложно прогнозировать. Однако наши эксперты постарались, и ниже можно увидеть плоды наших трудов, и воспользоваться ими.

МЕГ – АСК 16.02.21

Футбольный поединок МЕГ — АСК был перенесен на 16-го февраля, так как он должен был состояться еще два месяца назад, но тогда арбитр отменил игру из-за сильного дождя. Теперь же футболисты выйдут на поле в 11:00 по московскому времени, и станет ясно, какая команда все же сильнее. Вначале сезона МЕГ и АСК играли между собой, и тогда на табло была зафиксирована ничья со счетом 2-2, хотя хозяева поля вели в два мяча после завершения первого тайма.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В чемпионате страны команда МЕГ и команда АСК всегда ведут борьбу только за высокие места в турнирной таблице. В текущем сезоне ситуация не изменилась. Оба клуба демонстрируют достойный футбол, обыгрывая своих соперников. Однако, по мнению экспертов нашего ресурса, в ближайшем матче клубам будет очень непросто добиться победы, так как команда МЕГ и команда АСК – примерно равные соперники. Исходя из этого, мы думаем, что менеджерам и футболистам обеих команд придется постараться, чтобы предложить своим соперникам что-то необычное, благодаря чему можно будет праздновать успех в этом матче. По словам менеджеров обеих команд, команда МЕГ и команда АСК подходят к очному противостоянию в оптимальных составах. Это означает, что на поле с первых минут игры будут присутствовать сильнейшие футболисты, от действий которых во многом зависит успех команд. Яркие индивидуальные противостояния известных футболистов – отличное украшение любого матча, а учитывая, что каждое касание мяча такими футболистами – несет потенциальную угрозу для ворот их соперников, мы думаем, что игра должна получиться зрелищной. Очные противостояния между командой МЕГ и командой АСК всегда проходят в напряженной борьбе, так как не один из соперников не уступает друг другу в физической подготовке и мастерстве. В таких матчах важность своего поля уходит на второй план, так как в составе обеих команд достаточно мастеров высокого класса, которые могут демонстрировать отличный футбол на любом поле. Поэтому матч будет очень и очень интересным.



Прогноз МЕГ – АСК (16-го февраля), ставки и коэффициенты

В линии букмекерских контор, по мнению экспертов нашего ресурса, верно отражены шансы команды МЕГ и команды АСК на успех в очном противостоянии. Напомним, что эти команды встретятся в рамках очередного тура чемпионата, где будут определять сильнейшего. К этому матчу хозяева поля подходят в отличном настроении, у клуба нет серьезных кадровых потерь перед матчем, а статистика последних игр говорит о том, что команда МЕГ находится в прекрасной форме. Гости тоже показали хорошие результаты в последних матчах. Клуб добился важных побед, что позволило ему улучшить свои позиции в турнирной таблице. Однако для команды АСК выездные матчи в нынешнем сезоне складываются не так хорошо, как игры на родном стадионе. В выездных матчах, по словам самих футболистов команды АСК, они чувствуют себя не так уверенно, как в домашних стенах. Поэтому, сегодня наши эксперты рекомендуют ставить на победу команды МЕГ, так как хозяева поля сейчас находятся в отличной форме, а родные трибуны должны помочь клубу продемонстрировать отличный футбол и добиться победы. Общий тотал матча мы рекомендуем играть на больше, так как оба клуба действуют в атакующем стиле, поэтому в этом матче мы ждем много голов. Общий тотал нарушений и желтых карточек тоже следует играть на больше, так как эта встреча является принципиальной для обеих команд, следовательно, футболисты будут часто нарушать правила. А вот угловые мы рассматриваем на меньше, так как команда МЕГ и команда АСК не так часто задействуют фланги при атаках.

МЕГ

Футбольный клуб МЕГ претендует на звание главной сенсации этого сезона, ведь ранее команда была обычным середняком, но в этом розыгрыше чемпионата она очень сильно прибавила, ведь идет на четвертой строчке, имея хорошие шансы впервые в истории пробиться в Лигу Чемпионов. Да, снизу сразу несколько команд наступают на пятки, но все же хозяева показывают стабильные результаты, так что по ходу сезона еще не было явных провалов. Футболисты клуба МЕГ показывают неплохие результаты и дома, и на выезде, а нынешний наставник сделал сильный упор на игру в нападении, так что хозяева стали забивать намного больше. Во многом успехи команды объясняются еще и хорошей результативностью главного форварда, который возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата. В последних пяти турах команда одержала три победы, сыграла вничью и потерпела одно поражение, но оно было на выезде от клуба со второго места. Наставник не сможет задействовать в матче двух травмированных полузащитников, а левый защитник перебрал желтых карточек.

АСК

Два года назад футбольный клуб АСК стал настоящей сенсацией, сумев в первом же сезоне в высшем дивизионе пробиться в еврокубки. Но, главного тренера выкупил более богатый клуб, и наставник потянул за собой четверых игроков основы. В итоге, в прошлом году команда финишировала в нижней части чемпионата, а после того, как летом ушли еще некоторые игроки, футбольный клуб АСК сейчас идет на третьем с конца месте, так что ему грозит понижение в классе. Чтобы выбраться из зоны вылета, гостям не хватает двух очков. Но, футболисты клуба АСК в последнее время настолько слабо играют, что даже эти два очка набрать не так просто. В последних четырех матчах команда потерпела три поражения, сумев сыграть вничью только дома с клубом из нижней части турнирной таблицы. На выезде футбольный клуб АСК не одержал еще ни одной победы, но нельзя сказать, что команда полностью безнадежна, ведь она хорошо играет в нападении. Но, если бы гости еще и умели обороняться, то ситуация не была бы такой удручающей. Под вопросом выход на поле двух центральный полузащитников, а левый защитник и опорник однозначно не выйдут на поле.

Интересные факты перед матчем МЕГ – АСК

Интересный матч ожидает всех любителей футбола. Команда МЕГ будет противостоять футболистам команды АСК. Наши эксперты солидарны с букмекерами в том, что наиболее вероятным результатом этого противостояния будет ничья. В текущем сезоне оба клуба уже решили все свои задачи в турнирной таблице, а это означает, что сейчас команды могут во всю использовать молодых футболистов. В первом круге между этими клубами была зафиксирована ничья. Вообще, команда МЕГ и команда АСК в нынешнем сезоне являются одними из лидеров по количеству ничейных результатов. Если взглянуть на результаты личных встреч между этими футбольными клубами, то можно увидеть, что чаще всего команды расходились миром. В принципе, несмотря на то, что коэффициент на ничейный исход этого матча уже порядком просел, наши эксперты все равно рекомендуют делать ставки на то, что в этом матче будет ничья. Относительно общего тотала матча, то здесь мы пока не можем прийти к единому мнению. Однако, среди прочих, нам понравилась ставка на то, что в матче команды МЕГ и команды АСК обе команды забьют гол. Если исходить от того, что в матче будет ничья, то вряд ли команды, которые уже решили свои задачи в турнирной таблице, оставят болельщиков без забитых голов, следовательно, если будет ничья, то она будет результативной. Общий тотал нарушений и предупреждений мы рекомендуем играть на меньше, так как вряд ли команды будут грубить в матче, результат которого не окажет серьезного влияния на расположение команд в турнирной таблице.

Победителем матча станет МЕГ — 2.02, победителем матча станет АСК — 2.975, ничья в матче — 3.6.



МЕГ — АСК. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Индии 16-го февраля

Команда МЕГ в матче со своими соперниками – футболистами команды АСК, должна приложить максимум усилий для того чтобы одержать победу. Напомним, что сейчас хозяева поля находятся в середине турнирной таблице, однако сохраняют отличные шансы на то, чтобы квалифицироваться в один из престижных клубных турниров по итогам сезона. Для этого клубу необходимо продемонстрировать достойные результаты в оставшихся матчах сезона. Гости уже потеряли турнирную мотивацию, команда уже точно остается в элитном дивизионе на будущий сезон, поэтому менеджер и футболисты могут считать свою задачу выполненной. Букмекеры предлагают незначительный коэффициент на победу команды МЕГ, что делает клуб фаворитом этого противостояния. В победе хозяев поля нет сомнений и у наших экспертов, однако, мы думаем, что в этом матче команда МЕГ победит крупно, поэтому предлагаем делать ставки на фору хозяев поля. Общий тотал забитых голов в матче мы тоже рассматриваем на больше, так как команда МЕГ в родных стенах всегда отличается результативностью, да и гостям вполне по силам наиграть на гол. Общий тотал угловых в матче стоит рассматривать от хозяев поля, фора, на наш взгляд, великовата, а вот индивидуальный тотал угловых команды МЕГ можно заигрывать на больше. Фолов и предупреждений в этом матче не должно быть много, команды не являются грубиянами чемпионата, да и у гостей нет повода, чтобы часто нарушать правила. Так что, эти статистические параметры мы советуем играть на меньше.

«МЕГ»

В прошлом сезоне футбольный клуб МЕГ сумел добиться повышения в классе, так что сейчас выступает в высшей лиге, а команде в первую очередь необходимо избежать вылета. Для этого хозяева не только активно участвовали в трансферах в межсезонье, но и было куплено несколько новичков во время зимнего трансферного окна. МЕГ выступает немного лучше, чем аутсайдеры, что позволяет избегать зоны вылета, но расстояния до нее составляет только три очка, так что расслабляться нельзя ни на секунду. При родных болельщиках футбольный клуб МЕГ играет намного лучше, чем на выезде, а вызвано это в первую очередь тем, что команда больше атакует и забивает в три раза больше мячей, чем в гостях. Недавно хозяева не могли продемонстрировать хорошие результаты, выдав безвыигрышную серию из шести матчей, но в последнем туре все же удалось одержать домашнюю победу со счетом 3-1. Травмы точно помешают выйти на футбольное поле правому защитнику и центральному полузащитнику, но под вопросом появление в игре еще правого вингера.



«АСК»

Мало кто ожидал, что всегда стабильный и прагматичный футбольный клуб АСК в этом сезоне будет бороться за выживание в дивизионе. Команда всегда ранее показывала скучный футбол, делая ставку на тотальную оборону, и это позволяло постоянно находиться в середине таблицы. Но, летом ушло много футболистов оборонительного плана, играющих ключевую роль, так что гости стали намного больше пропускать, а ведь игра в нападении лучше не стала. Так что, сейчас футбольный клуб АСК идет лишь третьим с конца, а главный тренер делает все возможное, чтобы покинуть зону вылета. Во время зимнего трансферного окна ряды гостей пополнили три опытных защитника, так что с их помощью главный тренер надеется навести порядок в обороне. Ведь в последних семи турах футбольный клуб АСК взял только пять очков, регулярно пропуская в каждом поединке. Травмированы только два полузащитника, но важной роли при данном наставнике они не играют.

Статистика и личные встречи

Эксперты нашего портала давно ждали матч, соперниками в котором будут футболисты команды МЕГ и футболисты команды АСК. Обе команды сейчас решают разные задачи в турнирной таблице, однако этот матч для этих соперников станет принципиальным, так как команда МЕГ и команда АСК являются представителями одной области, следовательно, абсолютно неважно, какое место они занимают в турнирной таблице, главное – обыграть главного конкурента. Матчи между этими командами редко обходятся без беспорядков на трибунах. Да и на футбольном поле команды всегда используют грубые приемы в борьбе за мяч, поэтому обилие желтых карточек и удалений – визитка матча команды МЕГ и команды АСК. Оба клуба отлично понимают, что им далеко до грандов чемпионата, которые разыгрывают между собой чемпионский титул, но все же, своим матчем они решают не менее важную задачу – определяют сильнейшего в дерби, а это значит намного больше, чем чемпионский титул, это значит, что, по крайней мере, до начала следующего сезона, в случае победы, ты будешь являться лучшим футбольным клубом своего региона. Несмотря на очевидные ставки в этом матче – тотал больше фолов, желтых карточек и удаление игрока с поля, мы приготовили еще интересные ставки на исход этого матча, а также еще на целый ряд статистических факторов. Надеемся, они будут интересны бетторам и позволят им обыграть букмекеров. Всем хорошего и интересного футбола.

«МЕГ» — «АСК»: кто фаворит грядущей встречи?

МЕГ — АСК. Прогноз на футбол (16.02.21)

Не самая легкая прогулка ожидает футболистов команды АСК в матче с футболистами команды МЕГ. Гости – лидеры чемпионата, которым сейчас важно не сколько одерживать победы, а сколько не проигрывать, чтобы не давать шанса своим конкурентам. А хозяева поля, несмотря на то, что находятся в турнирной таблице, и фактически уже решили все свои задачи в текущем сезоне, еще могут побороться за возможность попасть в число команд, которые по итогам текущего сезона получат возможность выступать в престижном клубном турнире. Да и потрепать нервы лидеру чемпионата – отличная мотивация, которой непременно должны воспользоваться хозяева поля. Учитывая, что команда АСК прибыла на этот матч в ослабленном составе, а хозяева поля демонстрируют в родных стенах отличный командный футбол, то ставка на то, что команда МЕГ не проиграет в этом матче – видится просто великолепной. Забитых голов в игре мы ждем много, так как команда МЕГ и команда АСК между собой привыкли играть в атакующий футбол, а и гостям нет смысла обороняться, так как у них существенные потери в обороне. Общий тотал угловых мы тоже рассматриваем на больше, фланговые забросы и стандарты – основная угроза воротам соперника в исполнении обеих команд. А вот нарушений правил и карточек много быть не должно, так как между собой клубы предпочитают действовать корректно, да и матч вряд ли можно отнести к разряду принципиальных, следовательно, общие тоталы этих статистических параметров лучше играть на меньше.

МЕГ — АСК: хозяева разберутся с новичком

Вопреки мнению, что прогнозировать спортивные события очень легко, отметим, что эксперты нашего ресурса тратят достаточно много времени для того чтобы спрогнозировать один единственный футбольный матч. Да, сейчас появилось огромное количество возможностей, которые существенно облегчают труд прогнозиста. Различные ресурсы и специальные программы, содержащие статистические данные выступлений футбольных команд, все это позволяет в считанные секунды находить нужную информацию. Однако анализировать ее и принимать решение должен именно прогнозист. Так что, прогнозисту важно верно оценить риски, а только потом сделать выбор относительно той или иной ставки на противостояние команды МЕГ и команды АСК. Наличие большого количества информации вынуждает анализировать ее целиком, причем, некоторая информация может быть абсолютно бесполезной. В общем, наши эксперты подчеркивают, что прогнозировать футбольные матчи не так-то легко, как кажется, ведь выдать верный прогноз – это означает полностью оценить все возможные риски, все проверить и перепроверить, а это занимает достаточно много времени.

Несмотря на то, что в футбольном матче МЕГ — АСК букмекеры на стороне гостей, футбольные прогнозисты не сомневаются в высокой мотивации хозяев, что позволяет сделать ставку на их победу с форой +1 гол.

МЕГ – АСК: статистика и история личных встреч

Букмекеры не всегда правильно прогнозируют футбольные матчи. Точнее, линия на основные события футбольного матча в букмекерских конторах практически всегда правильная, однако букмекеры предлагают на футбол ряд дополнительных ставок, среди которых ставки на статистику. Видимо, в силу того, что основная масса бетторов предпочитает делать ставки на исход, букмекеры больше внимания уделяют составлению этой линии, мало обращая внимания на линию дополнительных ставок и статистики. По мнению наших экспертов, именно в этой части линии и скрыто все самое ценное. Как показывает практика, прогнозировать основные исходы футбольных матчей довольно непросто, даже если между собой встречаются лидер чемпионата и аутсайдер. Букмекеры грамотно закладывают в линию все статистические и другие факторы, сопутствующие этому матчу, поэтому ничего более-менее приличного с преимуществом в сторону бетторов, в такой линии уже не найти. Однако тщательный анализ помогает находить интересные ставки на статистику. Что позволяет нашим экспертам прогнозировать футбольные матчи, даже с участием грандов современного футбола. К примеру, тщательно изучив статистические данные матча, в котором сыграет команда МЕГ и команда АСК, мы смогли найти несколько интересных ставок, которые позволят наслаждаться просмотром футбола, и дадут возможность неплохо заработать. Мы думаем, что матч должен получиться интересным, поэтому рекомендуем не пропустить это противостояние.