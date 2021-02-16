Прогноз Паттинама-Керхов/Схофс — Бёррэдж/Бьорклунд (16.02.2021), ставки и коэффициенты

Паттинама-Керхов/Схофс — Бёррэдж/Бьорклунд. Прогноз, ставки на матч. ITF (16.02.21)

16-го февраля 2021 года в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Паттинама-Керхов/Схофс , а противостоять в этом поединке будет Бёррэдж/Бьорклунд.



Судья теннисного матча Паттинама-Керхов/Схофс — Бёррэдж/Бьорклунд должен дать знак о старте игры в 16:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 16-го февраля 2021 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Паттинама-Керхов/Схофс и Бёррэдж/Бьорклунд более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Паттинама-Керхов/Схофс имеет четыре победы, то Бёррэдж/Бьорклунд может похвастаться лишь двумя победами.



Паттинама-Керхов/Схофс — Бёррэдж/Бьорклунд. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 16:00 по Москве Паттинама-Керхов/Схофс выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Бёррэдж/Бьорклунд. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 16-го февраля 2021 года. Паттинама-Керхов/Схофс не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Паттинама-Керхов/Схофс

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Паттинама-Керхов/Схофс находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Паттинама-Керхов/Схофс является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Паттинама-Керхов/Схофс умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Паттинама-Керхов/Схофс обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Паттинама-Керхов/Схофс может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Бёррэдж/Бьорклунд

На этом турнире Бёррэдж/Бьорклунд играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Бёррэдж/Бьорклунд все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Бёррэдж/Бьорклунд не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Бёррэдж/Бьорклунд уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Бёррэдж/Бьорклунд на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Бёррэдж/Бьорклунд пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Паттинама-Керхов/Схофс и Бёррэдж/Бьорклунд. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Паттинама-Керхов/Схофс и Бёррэдж/Бьорклунд в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Паттинама-Керхов/Схофс и Бёррэдж/Бьорклунд имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Паттинама-Керхов/Схофс — Бёррэдж/Бьорклунд. Прогноз, ставки на матч(16.02.21)

Паттинама-Керхов/Схофс

К данному турниру Паттинама-Керхов/Схофс подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Паттинама-Керхов/Схофс находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Паттинама-Керхов/Схофс не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Паттинама-Керхов/Схофс старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Паттинама-Керхов/Схофс демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Бёррэдж/Бьорклунд

Бёррэдж/Бьорклунд лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Бёррэдж/Бьорклунд играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Бёррэдж/Бьорклунд начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Бёррэдж/Бьорклунд выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Бёррэдж/Бьорклунд сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Паттинама-Керхов/Схофс — Бёррэдж/Бьорклунд Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Паттинама-Керхов/Схофс и Бёррэдж/Бьорклунд. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Паттинама-Керхов/Схофс — Бёррэдж/Бьорклунд: снова ждем результативной игры

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Паттинама-Керхов/Схофс и Бёррэдж/Бьорклунд, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Паттинама-Керхов/Схофс и Бёррэдж/Бьорклунд уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Паттинама-Керхов/Схофс — Бёррэдж/Бьорклунд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Паттинама-Керхов/Схофс и Бёррэдж/Бьорклунд букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Паттинама-Керхов/Схофс и Бёррэдж/Бьорклунд проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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