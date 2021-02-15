Кливленд Кавальерс (W1NFATAL) — Мемфис Гриззлис (Kub_07): команды сделают акцент на атаку

Прогноз Кливленд Кавальерс (W1NFATAL) — Мемфис Гриззлис (Kub_07) (16-го февраля 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Кливленд Кавальерс (W1NFATAL) — Мемфис Гриззлис (Kub_07) 16.02.2021

16.02.2021 в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2KSeries, в котором на своей площадке местный клуб Кливленд Кавальерс (W1NFATAL) примет соперника по национальному первенству Мемфис Гриззлис (Kub_07).



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (W1NFATAL) наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 16.02.2021 предстоит поединок против БК Мемфис Гриззлис (Kub_07). По московскому времени начало игры будет в 09:00. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кливленд Кавальерс (W1NFATAL) — Мемфис Гриззлис (Kub_07):

Принципиальный баскетбольный поединок Кливленд Кавальерс (W1NFATAL) — Мемфис Гриззлис (Kub_07) назначен на 16.02.2021, так что у соперников еще достаточно времени на подготовку. Прямая трансляция данного матча будет проводиться различными спортивными каналами в 09:00 по Москве. В прошлом сезоне команды сыграли три очных поединка, и все три раза сильнее были хозяева данного матча. Но, в этом году гостям удалось одержать неожиданную победу.

Кливленд Кавальерс (W1NFATAL)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (W1NFATAL) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (W1NFATAL) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Кливленд Кавальерс (W1NFATAL) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Мемфис Гриззлис (Kub_07)

На данный момент баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Kub_07) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Мемфис Гриззлис (Kub_07) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Мемфис Гриззлис (Kub_07) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

NBA 2KSeries, Кливленд Кавальерс (W1NFATAL) — Мемфис Гриззлис (Kub_07)

Болельщики баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (W1NFATAL) собираются 16.02.2021 активно поддерживать игроков своей команды, ведь им предстоит непростой и очень важный поединок против баскетболистов клуба Мемфис Гриззлис (Kub_07). Тем, у кого есть билеты на игру, необходимо найти свое место на трибунах до 09:00 по МСК, пока не стартует поединок. Эта встреча для команд будет первой в сезоне, а в прошлом году они встречались дважды и обменялись победами в овертайме.



Кливленд Кавальерс (W1NFATAL) — Мемфис Гриззлис (Kub_07) (16.02.2021), ставки и коэффициенты

Кливленд Кавальерс (W1NFATAL)

Сейчас баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (W1NFATAL) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (W1NFATAL) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Кливленд Кавальерс (W1NFATAL) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Мемфис Гриззлис (Kub_07)

В прошлом матче баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Kub_07) потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Kub_07) и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Мемфис Гриззлис (Kub_07) находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Кливленд Кавальерс (W1NFATAL) — Мемфис Гриззлис (Kub_07) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 16.02.2021, и в его рамках состоится поединок Кливленд Кавальерс (W1NFATAL) — Мемфис Гриззлис (Kub_07). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 09:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Кливленд Кавальерс (W1NFATAL) — Мемфис Гриззлис (Kub_07): команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне у баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (W1NFATAL) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (W1NFATAL) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Кливленд Кавальерс (W1NFATAL) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (W1NFATAL) сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Kub_07) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Kub_07) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Kub_07) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кливленд Кавальерс (W1NFATAL) — Мемфис Гриззлис (Kub_07). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (W1NFATAL) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Кливленд Кавальерс (W1NFATAL) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Кливленд Кавальерс (W1NFATAL) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (Kub_07) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (Kub_07) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Мемфис Гриззлис (Kub_07) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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