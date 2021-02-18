Осорио Серрано/Перрин — Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия: ставим на двойные ошибки

Прогноз Осорио Серрано/Перрин — Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия (18-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Осорио Серрано/Перрин — Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия 18.02.2021

18.02.2021 в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Осорио Серрано/Перрин , а противостоять в этом поединке будет Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия.



18.02.2021 в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Осорио Серрано/Перрин — Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 18:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Осорио Серрано/Перрин и Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Осорио Серрано/Перрин — Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 18.02.2021 откроет его противостояние Осорио Серрано/Перрин — Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 18:00 по МСК, то есть до начала игры. Осорио Серрано/Перрин и Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия может гордиться семью победами, а вот Осорио Серрано/Перрин имеет только пять выигранных встреч.

Осорио Серрано/Перрин

В этом сезоне Осорио Серрано/Перрин показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Осорио Серрано/Перрин сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Осорио Серрано/Перрин еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Осорио Серрано/Перрин обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Осорио Серрано/Перрин играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Осорио Серрано/Перрин любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия

На этом турнире Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Осорио Серрано/Перрин — Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Осорио Серрано/Перрин и Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Осорио Серрано/Перрин и Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Осорио Серрано/Перрин — Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия 18.02.2021

Осорио Серрано/Перрин

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Осорио Серрано/Перрин выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Осорио Серрано/Перрин всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Осорио Серрано/Перрин уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Осорио Серрано/Перрин занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Осорио Серрано/Перрин больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Осорио Серрано/Перрин имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Осорио Серрано/Перрин — Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Осорио Серрано/Перрин и Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Осорио Серрано/Перрин и Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Осорио Серрано/Перрин и Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Осорио Серрано/Перрин — Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Осорио Серрано/Перрин и Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Осорио Серрано/Перрин сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Осорио Серрано/Перрин – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Осорио Серрано/Перрин и Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Осорио Серрано/Перрин — Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Осорио Серрано/Перрин и Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Осорио Серрано/Перрин и Бурильо Эскорихуэла/Ласаро Гарсия проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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