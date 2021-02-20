Элитцур Нетания — Элитцур Кирьят-Ата: команды сделают акцент на атаку

Прогноз Элитцур Нетания — Элитцур Кирьят-Ата (20-го февраля 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Элитцур Нетания — Элитцур Кирьят-Ата 20 февраля

20 февраля в 21:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Израиля, в котором на своей площадке местный клуб Элитцур Нетания примет соперника по национальному первенству Элитцур Кирьят-Ата.



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Элитцур Нетания наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 20 февраля предстоит поединок против БК Элитцур Кирьят-Ата. По московскому времени начало игры будет в 21:30. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



Элитцур Нетания — Элитцур Кирьят-Ата. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 21:30 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Элитцур Нетания — Элитцур Кирьят-Ата. Матч назначен на 20 февраля, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Элитцур Нетания

В этом сезоне баскетбольный клуб Элитцур Нетания стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Элитцур Нетания выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Элитцур Нетания идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Элитцур Нетания вообще лидирует в чемпионате.



Элитцур Кирьят-Ата

На данный момент баскетбольный клуб Элитцур Кирьят-Ата занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Элитцур Кирьят-Ата мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Элитцур Кирьят-Ата не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз на матч Элитцур Нетания — Элитцур Кирьят-Ата

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Элитцур Нетания — Элитцур Кирьят-Ата, запланированного на 20 февраля. На площадке игроки обеих команд появятся в 21:30 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Элитцур Нетания и Элитцур Кирьят-Ата предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Элитцур Нетания.



Прогноз и ставка на матч Элитцур Нетания — Элитцур Кирьят-Ата 20 февраля

Элитцур Нетания

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Элитцур Нетания наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Элитцур Нетания сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Элитцур Нетания всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Элитцур Нетания бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Элитцур Кирьят-Ата

Два года назад баскетбольный клуб Элитцур Кирьят-Ата доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Элитцур Кирьят-Ата играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Элитцур Нетания — Элитцур Кирьят-Ата Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Элитцур Нетания после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 20 февраля сыграет матч против БК Элитцур Кирьят-Ата. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 21:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Элитцур Нетания также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Элитцур Нетания — Элитцур Кирьят-Ата: команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне баскетбольный клуб Элитцур Нетания играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Элитцур Нетания уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Элитцур Нетания хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Элитцур Кирьят-Ата полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Элитцур Кирьят-Ата может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Элитцур Кирьят-Ата выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Элитцур Нетания — Элитцур Кирьят-Ата. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Элитцур Нетания лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Элитцур Нетания гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Элитцур Нетания все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Элитцур Кирьят-Ата находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Элитцур Кирьят-Ата сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Элитцур Кирьят-Ата действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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