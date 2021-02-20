Прогноз Фелипе Мелихени Родригес Альвес — Жоао Домингес (20-го февраля), ставки и коэффициенты

Фелипе Мелихени Родригес Альвес — Жоао Домингес. Прогноз, ставки на матч. ATP (20.02.21)

20-го февраля 2021 года в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Фелипе Мелихени Родригес Альвес , а противостоять в этом поединке будет Жоао Домингес.



Теннисное противостояние Фелипе Мелихени Родригес Альвес — Жоао Домингес пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 20-го февраля 2021 года. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 19:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Фелипе Мелихени Родригес Альвес является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фелипе Мелихени Родригес Альвес — Жоао Домингес:

Фелипе Мелихени Родригес Альвес имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 20-го февраля 2021 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Жоао Домингес. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 19:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Фелипе Мелихени Родригес Альвес имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Фелипе Мелихени Родригес Альвес

В этом сезоне Фелипе Мелихени Родригес Альвес показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Фелипе Мелихени Родригес Альвес сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Фелипе Мелихени Родригес Альвес еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Фелипе Мелихени Родригес Альвес обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Фелипе Мелихени Родригес Альвес играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Фелипе Мелихени Родригес Альвес любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Жоао Домингес

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Жоао Домингес на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Жоао Домингес демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Жоао Домингес имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Жоао Домингес намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Жоао Домингес не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Жоао Домингес будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Жоао Домингес и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Жоао Домингес умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Фелипе Мелихени Родригес Альвес — Жоао Домингес

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Фелипе Мелихени Родригес Альвес и Жоао Домингес впервые будут встречаться между собой. Если Фелипе Мелихени Родригес Альвес уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Жоао Домингес пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Фелипе Мелихени Родригес Альвес демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Фелипе Мелихени Родригес Альвес – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Фелипе Мелихени Родригес Альвес — Жоао Домингес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.02.21)

Фелипе Мелихени Родригес Альвес

Несмотря на внушительный возраст, Фелипе Мелихени Родригес Альвес демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Фелипе Мелихени Родригес Альвес гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Фелипе Мелихени Родригес Альвес обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Фелипе Мелихени Родригес Альвес снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Фелипе Мелихени Родригес Альвес может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Жоао Домингес

На этом турнире Жоао Домингес играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Жоао Домингес какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Жоао Домингес уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Жоао Домингес много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Жоао Домингес сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Жоао Домингес не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Фелипе Мелихени Родригес Альвес — Жоао Домингес Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Фелипе Мелихени Родригес Альвес и Жоао Домингес, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Фелипе Мелихени Родригес Альвес и Жоао Домингес играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Фелипе Мелихени Родригес Альвес, и Жоао Домингес неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Фелипе Мелихени Родригес Альвес — Жоао Домингес: снова ждем результативной игры

Фелипе Мелихени Родригес Альвес и Жоао Домингес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Фелипе Мелихени Родригес Альвес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Жоао Домингес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Фелипе Мелихени Родригес Альвес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Жоао Домингес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Фелипе Мелихени Родригес Альвес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Жоао Домингес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Фелипе Мелихени Родригес Альвес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фелипе Мелихени Родригес Альвес — Жоао Домингес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Фелипе Мелихени Родригес Альвес и Жоао Домингес.



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