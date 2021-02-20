Ода Ханеда Вичкиес (жен) — Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн): хозяева должны брать три очка

Прогноз Ода Ханеда Вичкиес (жен) — Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) (21.02.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Ода Ханеда Вичкиес (жен) — Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) 21 февраля

21 февраля в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Японии, в котором на своей площадке местный клуб Ода Ханеда Вичкиес (жен) примет соперника по национальному первенству Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн).



21 февраля снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Ода Ханеда Вичкиес (жен) – Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн), который начнется в 11:00 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Ода Ханеда Вичкиес (жен) были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ода Ханеда Вичкиес (жен) — Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн):

В 11:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Ода Ханеда Вичкиес (жен) и Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн). Организаторы турнира собираются провести данную игру 21 февраля. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Ода Ханеда Вичкиес (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Ода Ханеда Вичкиес (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Ода Ханеда Вичкиес (жен) стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Ода Ханеда Вичкиес (жен) выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Ода Ханеда Вичкиес (жен) идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Ода Ханеда Вичкиес (жен) вообще лидирует в чемпионате.



Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн)

Прогресс баскетбольного клуба Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) по сравнению с прошлым сезоном очевиден, ведь команда на данный момент пребывает в зоне плей-офф, когда в прошлом году получилось финишировать только на десятом месте. Гости выдают сбалансированную игру, причем пока у команды не было явных провалов, а сыгранный отрезок регулярного чемпионата прошел очень стабильно. Баскетбольный клуб Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) обладает одной из самых надежных на турнире защитных линий, а игроки обороны еще и часто радуют болельщиков точными трехочковыми бросками. На выезде команда играет не хуже, чем на родной площадке, часто закрывая ключевого игрока команды противника и навязывая свой стиль игры. В последних восьми матчах баскетбольный клуб Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) потерпел всего одно поражение, причем, оно было против лидера чемпионата, а отрыв составил только шесть очков. Лазарет гостей сейчас пуст, так что команда сыграет оптимальным составом.

«Ода Ханеда Вичкиес (жен)» — «Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн)»: прогноз автора

Новый тур баскетбольного турнира начнет поединок Ода Ханеда Вичкиес (жен) — Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн), который организаторы собираются провести 21 февраля. По московскому времени начало данной игры будет в 11:00. Команды отлично знают друг друга, ведь каждый год проводят как минимум две встречи между собой. В этом сезоне они еще не встречались, а в прошлом дважды сильнее был баскетбольный клуб Ода Ханеда Вичкиес (жен).



Ода Ханеда Вичкиес (жен) — Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) (21 февраля), ставки и коэффициенты

Ода Ханеда Вичкиес (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Ода Ханеда Вичкиес (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Ода Ханеда Вичкиес (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Ода Ханеда Вичкиес (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Ода Ханеда Вичкиес (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Ода Ханеда Вичкиес (жен) — Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 21 февраля можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Ода Ханеда Вичкиес (жен) — Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 11:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Ода Ханеда Вичкиес (жен) — Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн): хозяева должны брать три очка

В этом сезоне у баскетбольного клуба Ода Ханеда Вичкиес (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Ода Ханеда Вичкиес (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Ода Ханеда Вичкиес (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Ода Ханеда Вичкиес (жен) сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ода Ханеда Вичкиес (жен) — Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Ода Ханеда Вичкиес (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Ода Ханеда Вичкиес (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Ода Ханеда Вичкиес (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Фуджитсу Рэд Вэйв (жeн) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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