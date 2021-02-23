Дюк Блю Девилз — Сиракьюс Оранж. Прогноз, ставки на матч(23.02.21)

Прогноз Дюк Блю Девилз — Сиракьюс Оранж (23.02.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Дюк Блю Девилз — Сиракьюс Оранж 23-го февраля

23-го февраля в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Дюк Блю Девилз примет соперника по национальному первенству Сиракьюс Оранж.



Болельщики баскетбольного клуба Дюк Блю Девилз очень любят матчи против БК Сиракьюс Оранж, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 23-го февраля хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 03:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Дюк Блю Девилз одержали три легкие победы.



Дюк Блю Девилз — Сиракьюс Оранж. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 03:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Дюк Блю Девилз и Сиракьюс Оранж. Организаторы турнира собираются провести данную игру 23-го февраля. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Сиракьюс Оранж. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Дюк Блю Девилз, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Дюк Блю Девилз

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Дюк Блю Девилз уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Дюк Блю Девилз подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Дюк Блю Девилз старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Сиракьюс Оранж

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Сиракьюс Оранж пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Сиракьюс Оранж сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Дюк Блю Девилз наконец-то возвращаются домой, а 23-го февраля им уже необходимо сыграть поединок против БК Сиракьюс Оранж. На площадке игроки обеих команд появятся в 03:00 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Дюк Блю Девилз — Сиракьюс Оранж. Прогноз, ставки на матч(23.02.21)

Дюк Блю Девилз

В этом сезоне баскетбольный клуб Дюк Блю Девилз и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Дюк Блю Девилз играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Сиракьюс Оранж

Два года назад баскетбольный клуб Сиракьюс Оранж доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Сиракьюс Оранж играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Дюк Блю Девилз — Сиракьюс Оранж Прогнозы от БК «БалтБет»

На 23-го февраля можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Дюк Блю Девилз — Сиракьюс Оранж, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 03:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Дюк Блю Девилз — Сиракьюс Оранж: в ожидании «трёхочковых бросков»

Баскетбольный клуб Дюк Блю Девилз очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Дюк Блю Девилз очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Сиракьюс Оранж входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Сиракьюс Оранж не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дюк Блю Девилз — Сиракьюс Оранж. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Дюк Блю Девилз уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Дюк Блю Девилз пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Дюк Блю Девилз составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Сиракьюс Оранж показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Сиракьюс Оранж получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Сиракьюс Оранж сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat4-360389-prognoz-na-match-zapadnaya-karolina-katamonts-uns-grinsboro-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-23-02-21/