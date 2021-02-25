Прогноз Сейнт Франсис Ред Флэш — Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз (26.02.2021), ставки и коэффициенты

Сейнт Франсис Ред Флэш — Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз. Прогноз, ставки на матч (26.02.21)

26.02.2021 в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Сейнт Франсис Ред Флэш примет соперника по национальному первенству Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз.



Несмотря на то, что баскетбольный матч Сейнт Франсис Ред Флэш – Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз запланирован только на 26.02.2021, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 03:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сейнт Франсис Ред Флэш — Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз:

Баскетбольный поединок Сейнт Франсис Ред Флэш — Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз состоится 26.02.2021 в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 03:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Сейнт Франсис Ред Флэш, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Сейнт Франсис Ред Флэш

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Сейнт Франсис Ред Флэш уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Сейнт Франсис Ред Флэш подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Сейнт Франсис Ред Флэш старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч Сейнт Франсис Ред Флэш — Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз

Баскетбольный клуб Сейнт Франсис Ред Флэш свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 26.02.2021. На этот раз соперником хозяев будет Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз, так что в 03:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Сейнт Франсис Ред Флэш. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Прогноз и ставка на матч Сейнт Франсис Ред Флэш — Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз 26.02.2021

Сейнт Франсис Ред Флэш

В этом сезоне баскетбольный клуб Сейнт Франсис Ред Флэш и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Сейнт Франсис Ред Флэш играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз

Два года назад баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Сейнт Франсис Ред Флэш — Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Сейнт Франсис Ред Флэш после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 26.02.2021 сыграет матч против БК Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 03:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Сейнт Франсис Ред Флэш также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Сейнт Франсис Ред Флэш — Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз: команды сделают акцент на атаку

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Сейнт Франсис Ред Флэш провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Сейнт Франсис Ред Флэш показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Сейнт Франсис Ред Флэш и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сейнт Франсис Ред Флэш — Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Сейнт Франсис Ред Флэш является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Сейнт Франсис Ред Флэш проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Сейнт Франсис Ред Флэш нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Маунт Сейнт-Мэрис Маунтейнирз действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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