Прогноз Ниагара Пёрпл Иглз (жен) — Куиннипиак Бобкэтс (жен) (27-го февраля 2021 года), ставки и коэффициенты

Ниагара Пёрпл Иглз (жен) — Куиннипиак Бобкэтс (жен). Прогноз, ставки на матч (27.02.21)

27-го февраля в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Ниагара Пёрпл Иглз (жен) примет соперника по национальному первенству Куиннипиак Бобкэтс (жен).



Болельщики баскетбольного клуба Ниагара Пёрпл Иглз (жен) очень любят матчи против БК Куиннипиак Бобкэтс (жен), ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 27-го февраля хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 01:00 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Ниагара Пёрпл Иглз (жен) одержали три легкие победы.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ниагара Пёрпл Иглз (жен) — Куиннипиак Бобкэтс (жен):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Ниагара Пёрпл Иглз (жен) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Куиннипиак Бобкэтс (жен). Данный поединок будет сыгран 27-го февраля, а по московскому времени его начало состоится в 01:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Куиннипиак Бобкэтс (жен) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Ниагара Пёрпл Иглз (жен)

В этом сезоне баскетбольный клуб Ниагара Пёрпл Иглз (жен) стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Ниагара Пёрпл Иглз (жен) выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Ниагара Пёрпл Иглз (жен) идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Ниагара Пёрпл Иглз (жен) вообще лидирует в чемпионате.



Куиннипиак Бобкэтс (жен)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Куиннипиак Бобкэтс (жен) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Куиннипиак Бобкэтс (жен) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Куиннипиак Бобкэтс (жен) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

WNCAA, Ниагара Пёрпл Иглз (жен) — Куиннипиак Бобкэтс (жен)

Вплоть до 27-го февраля включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Ниагара Пёрпл Иглз (жен) — Куиннипиак Бобкэтс (жен). А так как начало встречи в 01:00 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Ниагара Пёрпл Иглз (жен) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Ниагара Пёрпл Иглз (жен) — Куиннипиак Бобкэтс (жен) (27-го февраля), ставки и коэффициенты

Ниагара Пёрпл Иглз (жен)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Ниагара Пёрпл Иглз (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Куиннипиак Бобкэтс (жен)

После того, как баскетбольный клуб Куиннипиак Бобкэтс (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Куиннипиак Бобкэтс (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Куиннипиак Бобкэтс (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Ниагара Пёрпл Иглз (жен) — Куиннипиак Бобкэтс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Ниагара Пёрпл Иглз (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 27-го февраля сыграет матч против БК Куиннипиак Бобкэтс (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 01:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Ниагара Пёрпл Иглз (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Ниагара Пёрпл Иглз (жен) — Куиннипиак Бобкэтс (жен): снова ждем результативной игры

В этом сезоне у баскетбольного клуба Ниагара Пёрпл Иглз (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Ниагара Пёрпл Иглз (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Ниагара Пёрпл Иглз (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Ниагара Пёрпл Иглз (жен) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Куиннипиак Бобкэтс (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Куиннипиак Бобкэтс (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ниагара Пёрпл Иглз (жен) — Куиннипиак Бобкэтс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Ниагара Пёрпл Иглз (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Ниагара Пёрпл Иглз (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Ниагара Пёрпл Иглз (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Куиннипиак Бобкэтс (жен) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Куиннипиак Бобкэтс (жен) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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