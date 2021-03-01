Уго Гренье — Рамкумар Раманатхан. Прогноз, ставки на матч(01.03.21)

Прогноз Уго Гренье — Рамкумар Раманатхан (01.03.2021), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Уго Гренье — Рамкумар Раманатхан 01 марта

01 марта в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Уго Гренье , а противостоять в этом поединке будет Рамкумар Раманатхан.



Буквально несколько дней назад Уго Гренье и Рамкумар Раманатхан играли свои матчи, а теперь уже 01 марта им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 10:00. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Уго Гренье имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



Уго Гренье — Рамкумар Раманатхан. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 01 марта откроет его противостояние Уго Гренье — Рамкумар Раманатхан. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 10:00 по МСК, то есть до начала игры. Уго Гренье и Рамкумар Раманатхан отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Рамкумар Раманатхан может гордиться семью победами, а вот Уго Гренье имеет только пять выигранных встреч.

Уго Гренье

Уго Гренье отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Уго Гренье проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Уго Гренье проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Уго Гренье играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Уго Гренье больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Рамкумар Раманатхан

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Рамкумар Раманатхан в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Рамкумар Раманатхан уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Рамкумар Раманатхан уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Рамкумар Раманатхан обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Прогноз на матч

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Уго Гренье — Рамкумар Раманатхан. Прогноз, ставки на матч(01.03.21)

Уго Гренье

Несмотря на внушительный возраст, Уго Гренье демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Уго Гренье гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Уго Гренье обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Уго Гренье снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Уго Гренье может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Рамкумар Раманатхан

Выступать в зале Рамкумар Раманатхан не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Рамкумар Раманатхан старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Рамкумар Раманатхан принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Рамкумар Раманатхан демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Рамкумар Раманатхан даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Рамкумар Раманатхан хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Уго Гренье — Рамкумар Раманатхан Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Уго Гренье и Рамкумар Раманатхан начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Уго Гренье и Рамкумар Раманатхан показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Уго Гренье и Рамкумар Раманатхан провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Уго Гренье и Рамкумар Раманатхан действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Уго Гренье — Рамкумар Раманатхан: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Уго Гренье и Рамкумар Раманатхан из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Рамкумар Раманатхан относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Рамкумар Раманатхан проводит второй или третий матч. А вот Уго Гренье как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Уго Гренье, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Уго Гренье без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Уго Гренье вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Уго Гренье — Рамкумар Раманатхан. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Уго Гренье и Рамкумар Раманатхан.



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