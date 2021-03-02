Прогноз Маттек-Сэндс/Пегула — Рыбакина/Шведова (02-го марта), ставки и коэффициенты

Маттек-Сэндс/Пегула — Рыбакина/Шведова. Прогноз, ставки на матч (02.03.21)

02 марта в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Маттек-Сэндс/Пегула , а противостоять в этом поединке будет Рыбакина/Шведова.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Маттек-Сэндс/Пегула — Рыбакина/Шведова можно будет вплоть до 14:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 02 марта. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Маттек-Сэндс/Пегула и Рыбакина/Шведова еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Маттек-Сэндс/Пегула — Рыбакина/Шведова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Маттек-Сэндс/Пегула — Рыбакина/Шведова запланирован организаторами турнира на 02 марта, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 14:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Маттек-Сэндс/Пегула и Рыбакина/Шведова встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Маттек-Сэндс/Пегула имеет три победы при одном поражении.

Маттек-Сэндс/Пегула

В этом сезоне Маттек-Сэндс/Пегула демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Маттек-Сэндс/Пегула снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Маттек-Сэндс/Пегула является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Маттек-Сэндс/Пегула не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Маттек-Сэндс/Пегула еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Рыбакина/Шведова

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Рыбакина/Шведовав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Рыбакина/Шведова играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Рыбакина/Шведова держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Рыбакина/Шведова демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Рыбакина/Шведова находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Маттек-Сэндс/Пегула — Рыбакина/Шведова. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Маттек-Сэндс/Пегула и Рыбакина/Шведова. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Маттек-Сэндс/Пегула и Рыбакина/Шведова должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Маттек-Сэндс/Пегула — Рыбакина/Шведова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (02.03.21)

Маттек-Сэндс/Пегула

Несмотря на внушительный возраст, Маттек-Сэндс/Пегула демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Маттек-Сэндс/Пегула гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Маттек-Сэндс/Пегула обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Маттек-Сэндс/Пегула снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Маттек-Сэндс/Пегула может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Рыбакина/Шведова

На этом турнире Рыбакина/Шведова играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Рыбакина/Шведова какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Рыбакина/Шведова уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Рыбакина/Шведова много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Рыбакина/Шведова сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Рыбакина/Шведова не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Маттек-Сэндс/Пегула — Рыбакина/Шведова Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Маттек-Сэндс/Пегула и Рыбакина/Шведова. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Маттек-Сэндс/Пегула — Рыбакина/Шведова: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Маттек-Сэндс/Пегула и Рыбакина/Шведова, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Маттек-Сэндс/Пегула сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Рыбакина/Шведова имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Маттек-Сэндс/Пегула – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Маттек-Сэндс/Пегула и Рыбакина/Шведова на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Маттек-Сэндс/Пегула — Рыбакина/Шведова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Маттек-Сэндс/Пегула и Рыбакина/Шведова сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Маттек-Сэндс/Пегула, и Рыбакина/Шведова будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-364740-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-shtrufferber-gurkachozhe-alyasim-02-03-21/