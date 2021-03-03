Прогноз Марреро Курбело/Эчеверрия — Вега Эрнандес/Мартос Хорнес (04 марта), ставки и коэффициенты

Марреро Курбело/Эчеверрия — Вега Эрнандес/Мартос Хорнес. Прогноз, ставки на матч (04.03.21)

04 марта в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Марреро Курбело/Эчеверрия , а противостоять в этом поединке будет Вега Эрнандес/Мартос Хорнес.



Судья теннисного матча Марреро Курбело/Эчеверрия — Вега Эрнандес/Мартос Хорнес должен дать знак о старте игры в 19:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 04 марта, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Марреро Курбело/Эчеверрия и Вега Эрнандес/Мартос Хорнес более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Марреро Курбело/Эчеверрия имеет четыре победы, то Вега Эрнандес/Мартос Хорнес может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Марреро Курбело/Эчеверрия — Вега Эрнандес/Мартос Хорнес:

04 марта пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Марреро Курбело/Эчеверрия — Вега Эрнандес/Мартос Хорнес. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 19:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Вега Эрнандес/Мартос Хорнес, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Вега Эрнандес/Мартос Хорнес выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Марреро Курбело/Эчеверрия

По непонятным причинам Марреро Курбело/Эчеверрия в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Марреро Курбело/Эчеверрия теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Марреро Курбело/Эчеверрия занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Марреро Курбело/Эчеверрия играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Марреро Курбело/Эчеверрия имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Вега Эрнандес/Мартос Хорнес

На этом турнире Вега Эрнандес/Мартос Хорнес играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Вега Эрнандес/Мартос Хорнес все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Вега Эрнандес/Мартос Хорнес не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Вега Эрнандес/Мартос Хорнес уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Вега Эрнандес/Мартос Хорнес на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Вега Эрнандес/Мартос Хорнес пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Марреро Курбело/Эчеверрия» — «Вега Эрнандес/Мартос Хорнес»: прогноз автора

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Марреро Курбело/Эчеверрия и Вега Эрнандес/Мартос Хорнес. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Марреро Курбело/Эчеверрия и Вега Эрнандес/Мартос Хорнес продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Марреро Курбело/Эчеверрия — Вега Эрнандес/Мартос Хорнес. Прогноз, ставки на матч(04.03.21)

Марреро Курбело/Эчеверрия

Марреро Курбело/Эчеверрия не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Марреро Курбело/Эчеверрия любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Марреро Курбело/Эчеверрия умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Марреро Курбело/Эчеверрия не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Марреро Курбело/Эчеверрия умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Вега Эрнандес/Мартос Хорнес

В этом сезоне Вега Эрнандес/Мартос Хорнес не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Вега Эрнандес/Мартос Хорнес сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Вега Эрнандес/Мартос Хорнес допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Вега Эрнандес/Мартос Хорнес допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Вега Эрнандес/Мартос Хорнес демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Марреро Курбело/Эчеверрия — Вега Эрнандес/Мартос Хорнес Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Марреро Курбело/Эчеверрия и Вега Эрнандес/Мартос Хорнес начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Марреро Курбело/Эчеверрия и Вега Эрнандес/Мартос Хорнес показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Марреро Курбело/Эчеверрия и Вега Эрнандес/Мартос Хорнес провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Марреро Курбело/Эчеверрия и Вега Эрнандес/Мартос Хорнес действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Марреро Курбело/Эчеверрия — Вега Эрнандес/Мартос Хорнес: порядок побьёт класс

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Марреро Курбело/Эчеверрия и Вега Эрнандес/Мартос Хорнес, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Марреро Курбело/Эчеверрия сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Вега Эрнандес/Мартос Хорнес имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Марреро Курбело/Эчеверрия – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Марреро Курбело/Эчеверрия и Вега Эрнандес/Мартос Хорнес на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Марреро Курбело/Эчеверрия — Вега Эрнандес/Мартос Хорнес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Марреро Курбело/Эчеверрия и Вега Эрнандес/Мартос Хорнес, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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