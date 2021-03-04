Sparks (жен) — Mystics (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.03.21)

Прогноз Sparks (жен) — Mystics (жен) (05-го марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Sparks (жен) — Mystics (жен) 05 марта

05 марта в 09:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Space League II, в котором на своей площадке местный клуб Sparks (жен) примет соперника по национальному первенству Mystics (жен).



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Sparks (жен) – Mystics (жен) вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 09:10 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 05 марта и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Mystics (жен).



Sparks (жен) — Mystics (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Sparks (жен) намерены 05 марта поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Mystics (жен). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 09:10 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Sparks (жен)

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба Sparks (жен) уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу Sparks (жен) подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче Sparks (жен) старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Mystics (жен)

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Mystics (жен) пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Mystics (жен) сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Sparks (жен) — Mystics (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Баскетбольный клуб Sparks (жен) свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 05 марта. На этот раз соперником хозяев будет Mystics (жен), так что в 09:10 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Sparks (жен). Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Sparks (жен) — Mystics (жен). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.03.21)

Sparks (жен)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Sparks (жен) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Mystics (жен)

После того, как баскетбольный клуб Mystics (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Mystics (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Mystics (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Sparks (жен) — Mystics (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Sparks (жен) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 05 марта сыграет матч против БК Mystics (жен). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 09:10 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Sparks (жен) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Sparks (жен) — Mystics (жен): снова ждем результативной игры

Баскетбольный клуб Sparks (жен) очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Sparks (жен) очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Mystics (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Mystics (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Mystics (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Mystics (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Sparks (жен) — Mystics (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Sparks (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Sparks (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Sparks (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Mystics (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Mystics (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Mystics (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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