Прогноз Ален Авидзба — Томаш Липовсек Пучес (05 марта), ставки и коэффициенты

Ален Авидзба — Томаш Липовсек Пучес. Прогноз, ставки на матч. ITF (05.03.21)

05.03.2021 в 13:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ален Авидзба , а противостоять в этом поединке будет Томаш Липовсек Пучес.



Так как Ален Авидзба в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Томаш Липовсек Пучес, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 05.03.2021. Но, доказать обратное Ален Авидзба все же сможет в 13:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Ален Авидзба — Томаш Липовсек Пучес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 05.03.2021, ведь именно в этот день на корте встречаются Ален Авидзба и Томаш Липовсек Пучес. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 13:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Ален Авидзба имеет на своем счету три победы, Томаш Липовсек Пучес может похвастаться четырьмя.

Ален Авидзба

Этот турнир Ален Авидзба проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Ален Авидзба может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Ален Авидзба однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Ален Авидзба имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Ален Авидзба левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Ален Авидзба хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Томаш Липовсек Пучес

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Томаш Липовсек Пучес в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Томаш Липовсек Пучес уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Томаш Липовсек Пучес уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Томаш Липовсек Пучес обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

«Ален Авидзба» — «Томаш Липовсек Пучес»: прогноз автора

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Ален Авидзба и Томаш Липовсек Пучес. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Ален Авидзба — Томаш Липовсек Пучес 05.03.2021

Ален Авидзба

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Ален Авидзба, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Ален Авидзба уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Ален Авидзба старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Ален Авидзба, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Ален Авидзба не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Ален Авидзба все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Ален Авидзба точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Томаш Липовсек Пучес

В этом сезоне Томаш Липовсек Пучес не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Томаш Липовсек Пучес сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Томаш Липовсек Пучес допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Томаш Липовсек Пучес допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Томаш Липовсек Пучес демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Ален Авидзба — Томаш Липовсек Пучес Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ален Авидзба и Томаш Липовсек Пучес начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ален Авидзба и Томаш Липовсек Пучес показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ален Авидзба и Томаш Липовсек Пучес провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ален Авидзба и Томаш Липовсек Пучес действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ален Авидзба — Томаш Липовсек Пучес: ставим на двойные ошибки

Ален Авидзба и Томаш Липовсек Пучес которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Ален Авидзба имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Томаш Липовсек Пучес хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Ален Авидзба. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Томаш Липовсек Пучес умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Ален Авидзба довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Томаш Липовсек Пучес вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Ален Авидзба.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ален Авидзба — Томаш Липовсек Пучес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Ален Авидзба и Томаш Липовсек Пучес сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Ален Авидзба, и Томаш Липовсек Пучес будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-366784-bergevimridha-kazaprashant-prognoz-i-stavki-ot-specialista-na-tennis-05-03-21/