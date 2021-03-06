Лесли Паттинама-Керхов — Тереза Мартинцова. Прогноз, ставки на матч(07.03.21)

Прогноз Лесли Паттинама-Керхов — Тереза Мартинцова (07-го марта 2021 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Лесли Паттинама-Керхов — Тереза Мартинцова 07-го марта 2021 года

07-го марта 2021 года в 10:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Лесли Паттинама-Керхов , а противостоять в этом поединке будет Тереза Мартинцова.



Теннисное противостояние Лесли Паттинама-Керхов — Тереза Мартинцова пройдет 07-го марта 2021 года, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 10:30 по московскому времени. Хотя Лесли Паттинама-Керхов и Тереза Мартинцова уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Тереза Мартинцова.



Лесли Паттинама-Керхов — Тереза Мартинцова. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 07-го марта 2021 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Лесли Паттинама-Керхов и Тереза Мартинцова. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 10:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Лесли Паттинама-Керхов имеет на своем счету три победы, Тереза Мартинцова может похвастаться четырьмя.

Лесли Паттинама-Керхов

Так как Лесли Паттинама-Керхов выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Лесли Паттинама-Керхов снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Лесли Паттинама-Керхов, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Лесли Паттинама-Керхов чем-то удивить, пока не ясно.



Тереза Мартинцова

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Тереза Мартинцовав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Тереза Мартинцова играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Тереза Мартинцова держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Тереза Мартинцова демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Тереза Мартинцова находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Лесли Паттинама-Керхов» — «Тереза Мартинцова»: прогноз автора

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Лесли Паттинама-Керхов — Тереза Мартинцова. Прогноз, ставки на матч(07.03.21)

Лесли Паттинама-Керхов

На данном турнире Лесли Паттинама-Керхов выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Лесли Паттинама-Керхов выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Лесли Паттинама-Керхов допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Лесли Паттинама-Керхов особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Лесли Паттинама-Керхов, это умение играть на травяных кортах.

Тереза Мартинцова

Тереза Мартинцова лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Тереза Мартинцова играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Тереза Мартинцова начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Тереза Мартинцова выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Тереза Мартинцова сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Лесли Паттинама-Керхов — Тереза Мартинцова Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Лесли Паттинама-Керхов и Тереза Мартинцова, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Лесли Паттинама-Керхов и Тереза Мартинцова играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Лесли Паттинама-Керхов, и Тереза Мартинцова неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Лесли Паттинама-Керхов — Тереза Мартинцова: погода помешает показать хороший теннис

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Лесли Паттинама-Керхов и Тереза Мартинцова из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Тереза Мартинцова относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Тереза Мартинцова проводит второй или третий матч. А вот Лесли Паттинама-Керхов как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Лесли Паттинама-Керхов, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Лесли Паттинама-Керхов без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Лесли Паттинама-Керхов вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лесли Паттинама-Керхов — Тереза Мартинцова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Лесли Паттинама-Керхов и Тереза Мартинцова. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Лесли Паттинама-Керхов и для Тереза Мартинцова, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-368184-hatay-byuyukshehir-belediye-dinamik-genklik-prognoz-specialista-na-voleybol-07-03-21/