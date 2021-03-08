Прогноз Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Кал Поли Мустангс (10 марта), ставки и коэффициенты

Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Кал Поли Мустангс. Прогноз, ставки на матч. NCAA (10.03.21)

10 марта в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс примет соперника по национальному первенству Кал Поли Мустангс.



10 марта состоится баскетбольный матч Кал Стэйт Фуллертон Титанс – Кал Поли Мустангс, трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 05:00. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Кал Поли Мустангс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На 10 марта в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Кал Поли Мустангс. Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 05:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс, одержав семь побед.

Кал Стэйт Фуллертон Титанс

Сейчас баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Кал Стэйт Фуллертон Титанс демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Кал Поли Мустангс

На данный момент баскетбольный клуб Кал Поли Мустангс занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Кал Поли Мустангс мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Кал Поли Мустангс не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Кал Поли Мустангс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс свою домашнюю серию будет завершать матчем, который запланирован на 10 марта. На этот раз соперником хозяев будет Кал Поли Мустангс, так что в 05:00 по Москве болельщики на трибунах должны увидеть настоящее зрелище. Последний раз команды играли между собой два месяца назад, и тогда победу со счетом 132-126 одержал баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс. Эта же команда лидирует в общей статистике противостояния.



Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Кал Поли Мустангс (10 марта), ставки и коэффициенты

Кал Стэйт Фуллертон Титанс

В последние годы Кал Стэйт Фуллертон Титанс является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Кал Стэйт Фуллертон Титанс еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Кал Поли Мустангс

В прошлом матче баскетбольный клуб Кал Поли Мустангс потерял своего лидера, без которого команда оказалась неспособной к результативным действиям. В том поединке гости после первой четверти лидировали с преимуществом в семнадцать очков, но после потери данного баскетболиста стали безвольно бегать по площадке, так что в итоге уступили, позволив сопернику обогнать себя на тридцать очков. В нынешнем матче травмированный игрок вряд ли сможет сыграть, так как потянул мышцы спины, а на восстановление от данного повреждения будет мало даже недели, а между матчами всего несколько дней. Учитывая то, что баскетбольный клуб Кал Поли Мустангс и так на выезде играет хуже, чем дома, а также отсутствие ключевого игрока, вряд ли гости смогут продемонстрировать в данном поединке достойную игру. Все остальные баскетболисты клуба Кал Поли Мустангс находятся в хорошей форме, но без лидера гости не могут показывать командных действий, ведь на нем была завязана вся игра.

Сегодня матч Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Кал Поли Мустангс Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Кал Поли Мустангс, который должен пройти 10 марта в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 05:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Кал Поли Мустангс: команды сделают акцент на атаку

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Кал Стэйт Фуллертон Титанс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Кал Стэйт Фуллертон Титанс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Недавно у баскетбольного клуба Кал Поли Мустангс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Кал Поли Мустангс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Кал Поли Мустангс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Кал Стэйт Фуллертон Титанс — Кал Поли Мустангс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Кал Стэйт Фуллертон Титанс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Кал Стэйт Фуллертон Титанс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Кал Поли Мустангс испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Кал Поли Мустангс хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

http://evolvegame.ru/cat4-369439-prognoz-na-match-krainershtayner-kampezeeremin-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-09-03-21/