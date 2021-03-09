Сён Чан Хонг — Николас Давид Ионел: порядок побьёт класс

Прогноз Сён Чан Хонг — Николас Давид Ионел (10 марта), ставки и коэффициенты

Сён Чан Хонг — Николас Давид Ионел (10-го марта), ставки и коэффициенты

10-го марта в 10:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Сён Чан Хонг , а противостоять в этом поединке будет Николас Давид Ионел.



Судья теннисного матча Сён Чан Хонг — Николас Давид Ионел должен дать знак о старте игры в 10:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 10-го марта, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Сён Чан Хонг и Николас Давид Ионел более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Сён Чан Хонг имеет четыре победы, то Николас Давид Ионел может похвастаться лишь двумя победами.



Сён Чан Хонг — Николас Давид Ионел. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 10:00 по Москве Сён Чан Хонг выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Николас Давид Ионел. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 10-го марта. Сён Чан Хонг не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Сён Чан Хонг

На данный момент Сён Чан Хонг является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Сён Чан Хонг поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Сён Чан Хонг пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Сён Чан Хонг слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Сён Чан Хонг будет более тщательно готовиться к поединку.



Николас Давид Ионел

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Николас Давид Ионел на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Николас Давид Ионел демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Николас Давид Ионел имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Николас Давид Ионел намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Николас Давид Ионел не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Николас Давид Ионел будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Николас Давид Ионел и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Николас Давид Ионел умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Сён Чан Хонг — Николас Давид Ионел

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Сён Чан Хонг и Николас Давид Ионел являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Прогноз и ставка на матч Сён Чан Хонг — Николас Давид Ионел 10-го марта

Сён Чан Хонг

Несмотря на внушительный возраст, Сён Чан Хонг демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Сён Чан Хонг гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Сён Чан Хонг обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Сён Чан Хонг снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Сён Чан Хонг может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Николас Давид Ионел

Выступать в зале Николас Давид Ионел не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Николас Давид Ионел старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Николас Давид Ионел принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Николас Давид Ионел демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Николас Давид Ионел даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Николас Давид Ионел хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Сён Чан Хонг — Николас Давид Ионел Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Сён Чан Хонг и Николас Давид Ионел аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Сён Чан Хонг и Николас Давид Ионел обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Сён Чан Хонг и Николас Давид Ионел постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Сён Чан Хонг — Николас Давид Ионел: порядок побьёт класс

Сён Чан Хонг и Николас Давид Ионел которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Сён Чан Хонг имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Николас Давид Ионел хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Сён Чан Хонг. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Николас Давид Ионел умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Сён Чан Хонг довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Николас Давид Ионел вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Сён Чан Хонг.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сён Чан Хонг — Николас Давид Ионел. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Сён Чан Хонг и Николас Давид Ионел букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Сён Чан Хонг и Николас Давид Ионел проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat1-369751-prognoz-na-match-marina-bassols-ribera-iva-primorac-ot-eksperta-10-03-21/