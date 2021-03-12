Торонто Рэпторз — Атланта Хоукс. Прогноз, ставки на матч(12.03.21)

Прогноз Торонто Рэпторз — Атланта Хоукс (12.03.2021), ставки и коэффициенты

Торонто Рэпторз — Атланта Хоукс (12-го марта 2021 года), ставки и коэффициенты

12-го марта 2021 года в 03:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Торонто Рэпторз примет соперника по национальному первенству Атланта Хоукс.



Болельщики баскетбольного клуба Торонто Рэпторз очень любят матчи против БК Атланта Хоукс, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 12-го марта 2021 года хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 03:30 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Торонто Рэпторз одержали три легкие победы.



Торонто Рэпторз — Атланта Хоукс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Торонто Рэпторз возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Атланта Хоукс. Данный поединок будет сыгран 12-го марта 2021 года, а по московскому времени его начало состоится в 03:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Атланта Хоукс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Торонто Рэпторз

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Торонто Рэпторз переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Торонто Рэпторз больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Торонто Рэпторз еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Атланта Хоукс

Президент баскетбольного клуба Атланта Хоукс ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Атланта Хоукс сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Атланта Хоукс в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Торонто Рэпторз — Атланта Хоукс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Торонто Рэпторз наконец-то возвращаются домой, а 12-го марта 2021 года им уже необходимо сыграть поединок против БК Атланта Хоукс. На площадке игроки обеих команд появятся в 03:30 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Торонто Рэпторз — Атланта Хоукс. Прогноз, ставки на матч(12.03.21)

Торонто Рэпторз

Сейчас баскетбольный клуб Торонто Рэпторз демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Торонто Рэпторз играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Торонто Рэпторз вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Атланта Хоукс

После того, как баскетбольный клуб Атланта Хоукс проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Атланта Хоукс хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Атланта Хоукс продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Торонто Рэпторз — Атланта Хоукс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Торонто Рэпторз после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 12-го марта 2021 года сыграет матч против БК Атланта Хоукс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 03:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Торонто Рэпторз также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Торонто Рэпторз — Атланта Хоукс: хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне у баскетбольного клуба Торонто Рэпторз подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Торонто Рэпторз и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Торонто Рэпторз еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Торонто Рэпторз сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Атланта Хоукс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Атланта Хоукс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Атланта Хоукс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Торонто Рэпторз — Атланта Хоукс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Торонто Рэпторз является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Торонто Рэпторз проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Торонто Рэпторз нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Атланта Хоукс сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Атланта Хоукс идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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