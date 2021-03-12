Миедлер/Сеткич — Берреттини/Вилардо. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.03.21)

Прогноз Миедлер/Сеткич — Берреттини/Вилардо (13 марта), ставки и коэффициенты

Миедлер/Сеткич — Берреттини/Вилардо (13-го марта 2021 года), ставки и коэффициенты

13-го марта 2021 года в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Миедлер/Сеткич , а противостоять в этом поединке будет Берреттини/Вилардо.



Миедлер/Сеткич сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 13-го марта 2021 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Берреттини/Вилардо. По Москве данный поединок начнется в 11:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Берреттини/Вилардо, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Миедлер/Сеткич — Берреттини/Вилардо. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 13-го марта 2021 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Миедлер/Сеткич — Берреттини/Вилардо вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Миедлер/Сеткич и Берреттини/Вилардо не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 11:00 по МСК.

Миедлер/Сеткич

В этом сезоне Миедлер/Сеткич показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Миедлер/Сеткич играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Миедлер/Сеткич умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Миедлер/Сеткич и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Миедлер/Сеткич будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Миедлер/Сеткич чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Берреттини/Вилардо

Берреттини/Вилардо имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Берреттини/Вилардо уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Берреттини/Вилардо умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Берреттини/Вилардо обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Берреттини/Вилардо проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Миедлер/Сеткич — Берреттини/Вилардо. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Миедлер/Сеткич и Берреттини/Вилардо. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Миедлер/Сеткич — Берреттини/Вилардо. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (13.03.21)

Миедлер/Сеткич

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Миедлер/Сеткич, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Миедлер/Сеткич уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Миедлер/Сеткич старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Миедлер/Сеткич, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Миедлер/Сеткич не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Миедлер/Сеткич все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Миедлер/Сеткич точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Берреттини/Вилардо

Берреттини/Вилардо лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Берреттини/Вилардо играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Берреттини/Вилардо начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Берреттини/Вилардо выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Берреттини/Вилардо сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Миедлер/Сеткич — Берреттини/Вилардо Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Миедлер/Сеткич и Берреттини/Вилардо аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Миедлер/Сеткич и Берреттини/Вилардо обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Миедлер/Сеткич и Берреттини/Вилардо постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Миедлер/Сеткич — Берреттини/Вилардо: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Миедлер/Сеткич имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Миедлер/Сеткич и Берреттини/Вилардо отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Берреттини/Вилардо в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Миедлер/Сеткич превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Берреттини/Вилардо сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Миедлер/Сеткич гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Миедлер/Сеткич — Берреттини/Вилардо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Миедлер/Сеткич и Берреттини/Вилардо. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Миедлер/Сеткич и для Берреттини/Вилардо, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-371611-prognoz-na-match-barrio-park-sportivo-amerika-13-03-21/