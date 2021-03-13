Ольборг (жен) — Брондбю (жен): в ожидании «стандартов»

Ольборг (жен) — Брондбю (жен) прогноз специалиста на футбол 13.03.21

«Ольборг (жен)» – «Брондбю (жен)». 13.03.21. Прогноз и ставки на матч

13 марта пройдет следующий тур национального первенства, в рамках которого встречаются футбольные клубы Ольборг (жен) и Брондбю (жен). Это принципиальное противостояние, ведь в этом сезоне обе команды претендуют на квалификацию в еврокубки. Свисток главного арбитра встречи о начале игры прозвучит в 16:00 по МСК. Фаворитом противостояния считается футбольный клуб Ольборг (жен), который обыгрывал соперника в этом сезоне со счетом 2-0.



В матче команды Ольборг (жен) и команды Брондбю (жен), которые встретятся в ближайшем туре футбольного чемпионата, симпатии многих болельщиков на стороне хозяев поля, так как команда Ольборг (жен) демонстрирует отличный коллективный футбол, благодаря которому добивается нужного результата в матчах со своими соперниками. Несмотря на то, что в межсезонье клуб провел некоторую кадровую перестановку – ушли несколько лидеров, пока это никак не отражается на результатах клуба. Наши прогнозисты полагают, что у гостей сегодня есть все шансы для того, чтобы прервать победную серию футболистов команды Ольборг (жен). Команда Брондбю (жен) значительно усилилась по сравнению с прошлым сезоном, который клуб может занести себе в пассив, так как впервые за много лет клуб продемонстрировал отвратительные результаты. Скорее всего, руководство, менеджер и футболисты сделали соответствующие выводы, поэтому в клуб были приглашены новички, которые должны вернуть команде былое величие. Гости отлично провели предсезонную подготовку, а уже по стартовым матчам чемпионата можно сказать, что команда Брондбю (жен) будет очень грозным соперником. Мы думаем, что в матче с хозяевами поля гости продемонстрируют отличный футбол, что позволит им добиться успеха, поэтому наш прогноз – команда Брондбю (жен) не проиграет. Предложенный общий тотал голов в этом матче нам кажется завышенным, здесь букмекеры серьезно переоценивают атакующие способности команд, поэтому мы советуем играть его на меньше.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ольборг (жен) — Брондбю (жен):

С каждым днем коэффициент 21 на то, что выиграет футбольный клуб Ольборг (жен), только падает. А ставить на победу ФК Брондбю (жен) теперь намного выгоднее благодаря коэффициенту 1.082. На ничью принимаются ставки по котировке 9.

Прогноз на матч Ольборг (жен) – Брондбю (жен) (Чемпионат Дании, матч национального перевентсва, воскресенье, 13 марта):Футбольный клуб Ольборг (жен) получил от букмекеров на свою победу котировку 21, а по коэффициенту 1.082 можно сделать ставку на выигрыш ФК Брондбю (жен). По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Команда Ольборг (жен) в межсезонье провели серьезную кадровую политику, которая позволила клубу подписать ряд перспективных футболистов, которые, несомненно, должны усилить игру команды. Естественно, это ставит перед командами новые цели и задачи, так как руководство, вложив серьезные деньги в усиление клуба, хочет видеть результат. Команда Брондбю (жен) слабо проявила себя на трансферном рынке. Скорее всего, это связано с тем, что у клуба ограниченный бюджет, да и все ключевые позиции закрыты футболистами, которые не первый сезон выступают в этой команде. Команда Брондбю (жен) не ставит перед собой никаких значимых целей в турнирной таблице, поэтому фаворит этого противостояния очевиден. С другой стороны, есть шанс недооценки соперника, как уже было не раз в прошлом сезоне с футболистами команды Ольборг (жен), которые испытывали проблемы в тех матчах, где, казалось бы, должны уверенно побеждать. Однако сейчас другой случай, уже на старте сезона необходимо выйти в лидеры, и удерживать лидирующие позиции в турнирной таблице. Поэтому наставник будет настраивать своих подопечных то, чтобы они реализовывали все свои моменты в атаке, и внимательно действовали в обороне, не допуская ошибок. Конечно, гости в этом матче не питают иллюзий, однако клуб может упереться, так как имеет опытных и сыгранных защитников, да и на контратаках команда Брондбю (жен) действовать умеет. Наши прогнозисты ждут здесь интересного противостояния, которое может стать еще более интересным, если хозяевам не удастся забить быстрый гол.

Ольборг (жен) – Брондбю (жен) 13.03.21

Футбольный поединок Ольборг (жен) — Брондбю (жен) был перенесен на 13 марта, так как он должен был состояться еще два месяца назад, но тогда арбитр отменил игру из-за сильного дождя. Теперь же футболисты выйдут на поле в 16:00 по московскому времени, и станет ясно, какая команда все же сильнее. Вначале сезона Ольборг (жен) и Брондбю (жен) играли между собой, и тогда на табло была зафиксирована ничья со счетом 2-2, хотя хозяева поля вели в два мяча после завершения первого тайма.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Статистика – важнейший инструмент, который используют эксперты нашего ресурса при составлении прогнозов на футбольные матчи. В матче команды Ольборг (жен) и команды Брондбю (жен), который состоится в ближайшем туре чемпионата, мы тоже использовали статистику для составления интересных прогнозов. Пока, судя по тем результатам, которые команды демонстрируют в нынешнем сезоне, складывается впечатление, что руководство клубов поставило перед ними серьезные задачи. Оба клуба играют в атакующем стиле, что подразумевает большое количество ударов по воротам соперника. Вообще, игра команд в нынешнем сезоне полностью заточена под атаку, что можно увидеть, взглянув на составы команд. Менеджеры сделали ставку не только на мощное нападение, но и на полузащиту, футболисты полузащиты активно подключаются к атакам команды и забивают не меньше нападающих. При этом серьезное внимание было уделено и построению хорошей обороны, которая во многих матчах сезона выглядит надежно и неприступно. В общем, сегодня команда Ольборг (жен) и команда Брондбю (жен) представляют собой крепкие орешки, которые могут испортить нервы любому клубу. Между собой эти команды всегда играют результативно. С первых и до последних минут матча клубы атакуют ворота друг друга, стараясь забить как можно больше мячей. Сейчас борьба в турнирной таблице обострена до предела, и чтобы занимать достойное место, командам необходимо показывать, в первую очередь, результат. Поэтому, по словам менеджеров клуба, в ближайшем матче их подопечные будут играть только на победу, следовательно, болельщиков ждет интересное противостояние.



Прогноз Ольборг (жен) – Брондбю (жен) (13 марта), ставки и коэффициенты

Очень много комплиментов в нынешнем сезоне звучит в адрес футболистов команды Ольборг (жен). Клуб действительно демонстрирует отличный футбол, добиваясь уверенных побед над своими соперниками. И это при том, что еще в прошлом сезоне клуб не показывал таких ошеломляющих результатов. Однако серия громких побед сделала свое дело, и в матче с футболистами команды Брондбю (жен) хозяева поля идут фаворитами. По мнению экспертов нашего ресурса, такие котировки на победу команды Ольборг (жен) в этом матче – не соответствуют действительности. Гости, пусть и расположились ниже своих соперников в турнирной таблице, команда, которая является крепким середняком с сыгранным составом. Возможно, что клуб и не хватает звезд с неба, однако футболисты команды Брондбю (жен) способны упереться в каждом матче. Исходя из этого, наши эксперты полагают, что коэффициент, выставленный на победу хозяев поля – несколько завышен, поэтому мы рекомендуем делать ставки на фору команды Брондбю (жен), а более рисковые бетторы могут поставить на то, что гости не проиграют в этом матче. Общий тотал голов видится нам на меньше, так как команда Брондбю (жен) редко позволяет своим соперникам забивать много голов, при этом, сами гости тоже не отличаются результативностью. Хозяева поля, пусть и будут действовать первым номером в этом матче, тоже будут играть с оглядкой на оборону, отсюда и получается, что ставка на тотал меньше в этом матче выглядит вполне надежной. Общий тотал желтых карточек и нарушений правил, мы рассматриваем на больше, так как игра будет преимущественно проходить в центре поля, поэтому оба клуба будут во всю использовать тактику мелкого фола для срыва атак соперника. Отсюда и общий тотал угловых тоже стоит играть на меньше, так как игра через центр не предполагает большого количества угловых в матче.

Ольборг (жен)

В межсезонье руководство футбольного клуба Ольборг (жен) не смогло удержать многих своих лидеров, которые начали покидать команду, как только у нее появились финансовые трудности. В составе осталось мало опытных игроков, так что нынешний главный тренер вынужден задействовать на футбольном поле игроков из молодежной академии, для которых этот сезон является дебютным в высшем дивизионе. Так что, если ранее футбольный клуб Ольборг (жен) был крепким середняком, то очень быстро он превратился в аутсайдера, и хозяева сейчас занимают последнюю строчку, не показывая обнадеживающей игры. Пока футбольный клуб Ольборг (жен) может похвастаться только двумя победами, а шансов на спасение от вылета практически нет, ведь у команды как самая дырявая оборона, так и самое малорезультативное нападение. За последних шесть туров удалось набрать всего одно очко, а смена наставника в прошлом месяце не принесла желаемого результата. В лазарете хозяев атакующий полузащитник и правый вингер.

Брондбю (жен)

Два года назад футбольный клуб Брондбю (жен) стал настоящей сенсацией, сумев в первом же сезоне в высшем дивизионе пробиться в еврокубки. Но, главного тренера выкупил более богатый клуб, и наставник потянул за собой четверых игроков основы. В итоге, в прошлом году команда финишировала в нижней части чемпионата, а после того, как летом ушли еще некоторые игроки, футбольный клуб Брондбю (жен) сейчас идет на третьем с конца месте, так что ему грозит понижение в классе. Чтобы выбраться из зоны вылета, гостям не хватает двух очков. Но, футболисты клуба Брондбю (жен) в последнее время настолько слабо играют, что даже эти два очка набрать не так просто. В последних четырех матчах команда потерпела три поражения, сумев сыграть вничью только дома с клубом из нижней части турнирной таблицы. На выезде футбольный клуб Брондбю (жен) не одержал еще ни одной победы, но нельзя сказать, что команда полностью безнадежна, ведь она хорошо играет в нападении. Но, если бы гости еще и умели обороняться, то ситуация не была бы такой удручающей. Под вопросом выход на поле двух центральный полузащитников, а левый защитник и опорник однозначно не выйдут на поле.

Интересные факты перед матчем Ольборг (жен) – Брондбю (жен)

Интересный матч ожидает всех любителей футбола. Команда Ольборг (жен) будет противостоять футболистам команды Брондбю (жен). Наши эксперты солидарны с букмекерами в том, что наиболее вероятным результатом этого противостояния будет ничья. В текущем сезоне оба клуба уже решили все свои задачи в турнирной таблице, а это означает, что сейчас команды могут во всю использовать молодых футболистов. В первом круге между этими клубами была зафиксирована ничья. Вообще, команда Ольборг (жен) и команда Брондбю (жен) в нынешнем сезоне являются одними из лидеров по количеству ничейных результатов. Если взглянуть на результаты личных встреч между этими футбольными клубами, то можно увидеть, что чаще всего команды расходились миром. В принципе, несмотря на то, что коэффициент на ничейный исход этого матча уже порядком просел, наши эксперты все равно рекомендуют делать ставки на то, что в этом матче будет ничья. Относительно общего тотала матча, то здесь мы пока не можем прийти к единому мнению. Однако, среди прочих, нам понравилась ставка на то, что в матче команды Ольборг (жен) и команды Брондбю (жен) обе команды забьют гол. Если исходить от того, что в матче будет ничья, то вряд ли команды, которые уже решили свои задачи в турнирной таблице, оставят болельщиков без забитых голов, следовательно, если будет ничья, то она будет результативной. Общий тотал нарушений и предупреждений мы рекомендуем играть на меньше, так как вряд ли команды будут грубить в матче, результат которого не окажет серьезного влияния на расположение команд в турнирной таблице.

В матче будет зафиксирована ничья — 9, победителем матча будет Ольборг (жен) — 21, победителем матча будет Брондбю (жен) — 1.082.



Ольборг (жен) — Брондбю (жен). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Дании 13 марта

Интересно, что букмекеры тоже учитывают фактор концовки чемпионата, выставляя коэффициенты на матчи команд. Так, на матчи клубов, которые уже не решают в чемпионате никаких задач, коэффициенты на победу будут примерно одинаковыми, зато клубы, которые продолжают вести борьбу, низко котируются букмекерами. Это и предлагают использовать эксперты нашего ресурса. К примеру, мы обратили внимание на матч, в котором встретятся команда Ольборг (жен) и команда Брондбю (жен). Оба клуба уже решили свои задачи в турнирной таблице, однако, хозяева поля, по информации менеджера, будут выступать сильнейшим составом с минимальным количество кадровых перестановок, тогда как их соперники приедут на матч в ослабленном составе – менеджер решил поберечь силы своих лидеров. Мы полагаем, что команда Ольборг (жен) в этом матче без проблем должна разбираться со своими соперниками, и предлагаем делать ставки на победу хозяев поля. Учитывая, что хозяева поля в родных стенах играют в агрессивной манере, много атакуют, то общий тотал голов в матче мы рассматриваем на больше, тем более, что гости будут выступать резервом, что существенно увеличивает шансы нашего прогноза. Угловые команда Ольборг (жен) тоже подает в большом количестве, поэтому индивидуальный тотал угловых и фора по угловым хозяев поля – отличные ставки в этом матче. Относительно нарушений и желтых карточек, то команды вряд ли будут много фолить, ведь никто не захочет получать травмы в концовке сезона, да и результат матча для команды Ольборг (жен) и команды Брондбю (жен) не будет являться принципиальным. Поэтому эти параметры мы рекомендуем играть на меньше.

«Ольборг (жен)»

Целью на этот сезон у футбольного клуба Ольборг (жен) было сохранение прописки, но так как старт сезона получился очень хорошим, то некоторое время хозяева даже находились в зоне еврокубков. Но, выполнение поставленной задачи расслабило команду, так что за последние два месяца была одержана только одна победа, а постоянные потери очков привели к тому, что футбольный клуб Ольборг (жен) в чемпионате идет уже лишь одиннадцатым, а за Лигу Европы точно не сможет побороться, так как отставание составляет восемнадцать очков. Команда начала проигрывать как дома, так и на выезде, а так как в девяти турах было семь поражений, то руководство все же уволило главного тренера и ему быстро нашли замену. Новый специалист еще никогда не работал в этом чемпионате, а под его руководством было сыграно три матча, в которых было две ничьи и одно поражение. Ольборг (жен) неплохо играет в нападении, но с обороной тренеру еще следует поработать, так как пропускают хозяева регулярно в каждом поединке.



«Брондбю (жен)»

Еще по результатам прошлого сезона было понятно, что у главного тренера футбольного клуба Брондбю (жен) не получается настроить игру, но так как вылета получилось избежать, то и наставника оставили у руля команды. Но, старт этого сезона получился отвратительный, так что перед тренером поставили ультиматум в виде трех побед, а он его не выполнил. На смену иностранному специалисту в команду пришел местный тренер, который за свою карьеру успел поработать мало не с десятком клубов из данного чемпионата. Результат не заставил себя ждать, так что футбольному клубу Брондбю (жен) удалось покинуть зону вылета и подняться хотя бы на двенадцатую строчку, хотя до аутсайдеров небольшое расстояние в три очка. На выезде Брондбю (жен) всегда играет не так хорошо, как дома, но сейчас гости находятся в неплохой форме, так как выдавали серию из шести матчей без поражений, которая прервалась только в последнем туре. Один из основных нападающих выбыл на три месяца из строя.

Статистика и личные встречи

Статистика является одним из важнейших аспектов прогнозирования футбольных матчей для наших экспертов. Команды не впервые встречаются между собой в рамках чемпионата, тем более, ближе к концовке сезона о тактике и стратегии команд уже известно достаточно. В сети есть специальные ресурсы, которые собирают и анализируют статистическую информацию относительно выступлений той или иной команды, как в отдельно взятом чемпионате, так и в отдельно взятом турнире. Однако наши эксперты используют не только статистическую информацию, мы тщательно изучаем информацию относительно самой команды или команд, матчи которых мы прогнозируем. Для успешного выступления командам необходимы не только сыгранность и отсутствие конфликтов, но и понимание того что от них хочет менеджер. В общем, информации изучается и анализируется достаточно, и только потом, на основании тщательного анализа, мы делаем прогнозы. Матч команды Ольборг (жен) и команды Брондбю (жен) выбран нами не случайно, обе команды сегодня будут играть только на победу, так как им важно набрать очки в чемпионате. Учитывая, что между собой эти клубы действуют в атакующем стиле, а также беря во внимание тот факт, что команда Ольборг (жен) и команда Брондбю (жен) в нынешнем сезоне играют в атакующий футбол, наши эксперты ждут в этом матче много голов, тем более что для победы в матче обоим клубам необходимо идти вперед. Больше прогнозов от наших экспертов можно найти ниже. Всем интересного футбольного матча.

«Ольборг (жен)» — «Брондбю (жен)»: кто фаворит грядущей встречи?

Ольборг (жен) — Брондбю (жен). Прогноз на футбол (13.03.21)

Эксперты нашего ресурса долго анализировали различные данные касаемо матча команды Ольборг (жен) и команды Брондбю (жен). Напомним, что оба клуба ведут борьбу за выживание, поэтому для ставок, особенно ставок на статистику, матч представляет прямой интерес. В первую очередь, стоит сразу сказать, что ставки на пенальти и удаление в матче являются обязательными. В матчах представителей нижней части турнирной таблицы, где решается судьба: остаться клубу в элитном дивизионе или нет, страсти кипят через край, и частенько в подобных матчах приходит не одно удаление или пенальти. Относительно фаворита в этом матче, то здесь стоит делать ставки на победу команды Ольборг (жен), так как традиционно, выбирая из двух худших футбольных клубов, следует отдавать предпочтение тому, кто выступает в родных стенах. Хотя, в этом матче мы бы не рекомендовали делать большие ставки на исход, все-таки встречаются два не самых лучших представителя турнирной таблицы, всякое может случиться. Общий тотал нарушений и желтых карточек в таком матче мы тоже рекомендуем играть на больше, так как остановок и провокаций в игре будет предостаточно. А вот общий тотал угловых мы бы советовали играть на меньше, так как уровень мастерства команд оставляет желать лучшего, поэтому вряд ли стоит ждать от них большого количества угловых. Наши эксперты полагают, что это же относится и к общему тоталу забитых голов. Команда Ольборг (жен) и команда Брондбю (жен) редко забивают много, поэтому общий тотал матча мы рассматриваем на меньше.

Ольборг (жен) — Брондбю (жен): в ожидании «стандартов»

Эксперты нашего ресурса – это настоящие профессионалы, которые ежедневно занимаются анализом линий букмекерских контор в поисках интересных футбольных матчей. В принципе, составить интересный адекватный прогноз можно на любой футбольный матч. Для этого не обязательно, чтобы этот футбольный матч был противостоянием грандов известной европейской футбольной лиги. Главное, чтобы букмекеры предлагали хорошую роспись и возможность сделать ставку на солидную сумму. Сегодня, когда большинство букмекеров предлагают ставки не только до начала матча, но и по ходу игры, причем, речь идет не только о ставках на основные исходы, но и о ставках на статистику, эксперты нашего ресурса начали больше уделять времени прогнозированию статистических исходов футбольных матчей. Это гораздо проще, чем прогнозировать исходы, так как статистика легка для понимания, ресурсы со статистическими данными более доступны в Интернете и их проще анализировать. Многие боятся делать ставки на статистику, аргументируя это тем, что такие ставки похожи на подбрасывание монетки. Мы предлагаем понаблюдать за нашей работой, и вы поймете, что это не так, а ставки на статистику – наиболее выгодные ставки на футбол.

По мнению спортивных экспертов, в футбольном поединке Ольборг (жен) — Брондбю (жен) победа хозяев является самым очевидным исходом, так что на него можно смело делать ставку.

Ольборг (жен) – Брондбю (жен): статистика и история личных встреч

Команда Ольборг (жен) и команда Брондбю (жен) относятся к тем футбольным клубам, которые в нынешнем сезоне демонстрируют не только отличный футбол, но и высокий уровень индивидуальной подготовки футболистов. В нынешнем сезоне эти команды уже показали, что им практически нет равных среди других клубов чемпионата, поэтому они и располагаются на верхних строчках турнирной таблицы. Наши эксперты считают, что противостояние команды Ольборг (жен) и команды Брондбю (жен) является центральным матчем чемпионата, так как победитель этого матча получит отличное преимущество над ближайшими преследователями, в числе которых может оказаться и проигравший клуб. Поэтому к очному противостоянию оба клуба тщательно готовились, и, по словам менеджеров команд, со стартового свистка на поле будут действовать все футболисты основы обеих команд. Напомним, что в составах команды Ольборг (жен) и команды Брондбю (жен) выступают настоящие профессионалы, которые демонстрируют отличный командный футбол, но могут и в одиночку решить судьбу любого игрового эпизода. Наши эксперты постарались выбрать интересные прогнозы на этот матч среди многочисленных предложений букмекеров, и нам это удалось. Ниже можно изучить наши прогнозы более подробно. Мы думаем, что игра будет интересной и запоминающейся, так как футболисты обеих команд будут играть только на победу.