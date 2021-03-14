Болелли/Гонзалез — Дельбонис/Муньяр: в ожидании «эйсов»

Прогноз Болелли/Гонзалез — Дельбонис/Муньяр (14-го марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Болелли/Гонзалез — Дельбонис/Муньяр 14-го марта 2021 года

14-го марта 2021 года в 19:45 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Болелли/Гонзалез , а противостоять в этом поединке будет Дельбонис/Муньяр.



Теннисное противостояние Болелли/Гонзалез — Дельбонис/Муньяр пройдет 14-го марта 2021 года, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 19:45 по московскому времени. Хотя Болелли/Гонзалез и Дельбонис/Муньяр уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Дельбонис/Муньяр.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Болелли/Гонзалез — Дельбонис/Муньяр:

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 14-го марта 2021 года, так что в разделе тенниса можно найти поединок Болелли/Гонзалез — Дельбонис/Муньяр. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 19:45 по Москве, пока не начался поединок. Болелли/Гонзалез и Дельбонис/Муньяр еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Болелли/Гонзалез

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Болелли/Гонзалез находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Болелли/Гонзалез является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Болелли/Гонзалез умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Болелли/Гонзалез обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Болелли/Гонзалез может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Дельбонис/Муньяр

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Дельбонис/Муньяр теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Дельбонис/Муньяр имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Дельбонис/Муньяр испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Дельбонис/Муньяр выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Дельбонис/Муньяр занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ATP, Болелли/Гонзалез — Дельбонис/Муньяр

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Болелли/Гонзалез и Дельбонис/Муньяр впервые будут встречаться между собой. Если Болелли/Гонзалез уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Дельбонис/Муньяр пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Болелли/Гонзалез демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Болелли/Гонзалез – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Болелли/Гонзалез — Дельбонис/Муньяр 14-го марта 2021 года

Болелли/Гонзалез

Болелли/Гонзалез не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Болелли/Гонзалез любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Болелли/Гонзалез умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Болелли/Гонзалез не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Болелли/Гонзалез умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Дельбонис/Муньяр

Этот сезон Дельбонис/Муньяр проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Дельбонис/Муньяр снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Дельбонис/Муньяр слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Дельбонис/Муньяр допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Болелли/Гонзалез — Дельбонис/Муньяр Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Болелли/Гонзалез и Дельбонис/Муньяр, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Болелли/Гонзалез и Дельбонис/Муньяр играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Болелли/Гонзалез, и Дельбонис/Муньяр неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Болелли/Гонзалез — Дельбонис/Муньяр: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Болелли/Гонзалез и Дельбонис/Муньяр, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Болелли/Гонзалез сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Дельбонис/Муньяр имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Болелли/Гонзалез – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Болелли/Гонзалез и Дельбонис/Муньяр на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Болелли/Гонзалез — Дельбонис/Муньяр. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Болелли/Гонзалез и Дельбонис/Муньяр, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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