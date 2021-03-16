Бруклин Нетс (Lilbudek) — Лос-Анджелес Лейкерс (Bumblebee). Прогноз, ставки на матч(16.03.21)

Прогноз Бруклин Нетс (Lilbudek) — Лос-Анджелес Лейкерс (Bumblebee) (16.03.2021), ставки и коэффициенты

Бруклин Нетс (Lilbudek) — Лос-Анджелес Лейкерс (Bumblebee) (16.03.2021), ставки и коэффициенты

16.03.2021 в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA 2KSeries, в котором на своей площадке местный клуб Бруклин Нетс (Lilbudek) примет соперника по национальному первенству Лос-Анджелес Лейкерс (Bumblebee).



Баскетбольный поединок Бруклин Нетс (Lilbudek) – Лос-Анджелес Лейкерс (Bumblebee) пройдет в рамках престижного турнира 16.03.2021, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 09:00 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Бруклин Нетс (Lilbudek).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бруклин Нетс (Lilbudek) — Лос-Анджелес Лейкерс (Bumblebee):

На 16.03.2021 в букмекерских конторах появились новые события, так что в линии можно найти баскетбольный матч Бруклин Нетс (Lilbudek) — Лос-Анджелес Лейкерс (Bumblebee). Прием предматчевых ставок на данную игру будет осуществляться вплоть до 09:00 по московскому времени. А уже после начала матча букмекеры начнут принимать ставки в режиме реального времени. Уже два года команды между собой не играли, а в последних десяти матчах лидирует баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Lilbudek), одержав семь побед.

Бруклин Нетс (Lilbudek)

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Бруклин Нетс (Lilbudek), длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Бруклин Нетс (Lilbudek) отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Бруклин Нетс (Lilbudek) также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Лос-Анджелес Лейкерс (Bumblebee)

Уже три недели баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Bumblebee) выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Лос-Анджелес Лейкерс (Bumblebee) удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Bumblebee) одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

NBA 2KSeries, Бруклин Нетс (Lilbudek) — Лос-Анджелес Лейкерс (Bumblebee)

На 16.03.2021 организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Бруклин Нетс (Lilbudek) — Лос-Анджелес Лейкерс (Bumblebee), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 09:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Бруклин Нетс (Lilbudek) — Лос-Анджелес Лейкерс (Bumblebee). Прогноз, ставки на матч(16.03.21)

Бруклин Нетс (Lilbudek)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Lilbudek) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Бруклин Нетс (Lilbudek) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Lilbudek) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Бруклин Нетс (Lilbudek) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Лос-Анджелес Лейкерс (Bumblebee)

Два года назад баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Bumblebee) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Bumblebee) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Бруклин Нетс (Lilbudek) — Лос-Анджелес Лейкерс (Bumblebee) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 16.03.2021, и в его рамках состоится поединок Бруклин Нетс (Lilbudek) — Лос-Анджелес Лейкерс (Bumblebee). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 09:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Бруклин Нетс (Lilbudek) — Лос-Анджелес Лейкерс (Bumblebee): хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне у баскетбольного клуба Бруклин Нетс (Lilbudek) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Бруклин Нетс (Lilbudek) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Бруклин Нетс (Lilbudek) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Бруклин Нетс (Lilbudek) сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Bumblebee) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Bumblebee) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Bumblebee) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бруклин Нетс (Lilbudek) — Лос-Анджелес Лейкерс (Bumblebee). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Бруклин Нетс (Lilbudek) является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Бруклин Нетс (Lilbudek) проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Бруклин Нетс (Lilbudek) нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Bumblebee) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (Bumblebee) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (Bumblebee) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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