Прогноз Сан-Диего Стэйт Ацстек — Сиракьюс Оранж (20-го марта 2021 года), ставки и коэффициенты

Сан-Диего Стэйт Ацстек — Сиракьюс Оранж. Прогноз, ставки на матч. NCAA (20.03.21)

20-го марта 2021 года в 04:40 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек примет соперника по национальному первенству Сиракьюс Оранж.



Болельщики баскетбольного клуба Сан-Диего Стэйт Ацстек очень любят матчи против БК Сиракьюс Оранж, ведь в большинстве случаев они завершаются победой. Так что, зрители на трибунах надеются, что 20-го марта 2021 года хозяева снова будут сильнее. Начало игры будет в 04:40 по Москве. В этом розыгрыше чемпионата команды пока не встречались, а в прошлом баскетболисты клуба Сан-Диего Стэйт Ацстек одержали три легкие победы.



Сан-Диего Стэйт Ацстек — Сиракьюс Оранж. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Сан-Диего Стэйт Ацстек — Сиракьюс Оранж, запланированное на 20-го марта 2021 года. Поставить на матч можно будет до 04:40 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Сиракьюс Оранж была еще пять лет назад.

Сан-Диего Стэйт Ацстек

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Сан-Диего Стэйт Ацстек больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Сан-Диего Стэйт Ацстек еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Сиракьюс Оранж

Уже три недели баскетбольный клуб Сиракьюс Оранж выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Сиракьюс Оранж удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Сиракьюс Оранж одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

«Сан-Диего Стэйт Ацстек» — «Сиракьюс Оранж»: прогноз автора

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Сан-Диего Стэйт Ацстек — Сиракьюс Оранж, несмотря на то, что он должен пройти только 20-го марта 2021 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 04:40 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Сан-Диего Стэйт Ацстек — Сиракьюс Оранж (20-го марта 2021 года), ставки и коэффициенты

Сан-Диего Стэйт Ацстек

Сейчас баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Сан-Диего Стэйт Ацстек вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Сиракьюс Оранж

Два года назад баскетбольный клуб Сиракьюс Оранж доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Сиракьюс Оранж играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Сан-Диего Стэйт Ацстек — Сиракьюс Оранж Прогнозы от БК «БалтБет»

На 20-го марта 2021 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Сан-Диего Стэйт Ацстек — Сиракьюс Оранж, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 04:40 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Сан-Диего Стэйт Ацстек — Сиракьюс Оранж: в ожидании «трёхочковых бросков»

Баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Сан-Диего Стэйт Ацстек очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Сиракьюс Оранж все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Сиракьюс Оранж также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Сиракьюс Оранж продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сан-Диего Стэйт Ацстек — Сиракьюс Оранж. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Сан-Диего Стэйт Ацстек является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Сан-Диего Стэйт Ацстек проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Сан-Диего Стэйт Ацстек нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Сиракьюс Оранж не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Сиракьюс Оранж уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Сиракьюс Оранж очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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