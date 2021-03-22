Паша/Шнур — Донской/Сафиуллин: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Паша/Шнур — Донской/Сафиуллин (23-го марта), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Паша/Шнур — Донской/Сафиуллин 23 марта

23 марта в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Паша/Шнур , а противостоять в этом поединке будет Донской/Сафиуллин.



Так как Паша/Шнур в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Донской/Сафиуллин, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 23 марта. Но, доказать обратное Паша/Шнур все же сможет в 15:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Паша/Шнур — Донской/Сафиуллин. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 23 марта, ведь именно в этот день на корте встречаются Паша/Шнур и Донской/Сафиуллин. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 15:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Паша/Шнур имеет на своем счету три победы, Донской/Сафиуллин может похвастаться четырьмя.

Паша/Шнур

Паша/Шнур отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Паша/Шнур проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Паша/Шнур проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Паша/Шнур играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Паша/Шнур больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Донской/Сафиуллин

На этом турнире Донской/Сафиуллин играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Донской/Сафиуллин все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Донской/Сафиуллин не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Донской/Сафиуллин уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Донской/Сафиуллин на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Донской/Сафиуллин пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Челленджер, Паша/Шнур — Донской/Сафиуллин

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Паша/Шнур и Донской/Сафиуллин впервые будут встречаться между собой. Если Паша/Шнур уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Донской/Сафиуллин пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Паша/Шнур демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Паша/Шнур – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Паша/Шнур — Донской/Сафиуллин 23 марта

Паша/Шнур

На данном турнире Паша/Шнур выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Паша/Шнур выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Паша/Шнур допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Паша/Шнур особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Паша/Шнур, это умение играть на травяных кортах.

Донской/Сафиуллин

В этом сезоне Донской/Сафиуллин действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Донской/Сафиуллин обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Донской/Сафиуллин не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Донской/Сафиуллин не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Донской/Сафиуллин имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Паша/Шнур — Донской/Сафиуллин Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Паша/Шнур и Донской/Сафиуллин, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Паша/Шнур и Донской/Сафиуллин играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Паша/Шнур, и Донской/Сафиуллин неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Паша/Шнур — Донской/Сафиуллин: погода помешает показать хороший теннис

Паша/Шнур и Донской/Сафиуллин которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Паша/Шнур имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Донской/Сафиуллин хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Паша/Шнур. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Донской/Сафиуллин умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Паша/Шнур довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Донской/Сафиуллин вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Паша/Шнур.

СЕГОДНЯ МАТЧ Паша/Шнур — Донской/Сафиуллин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Паша/Шнур и Донской/Сафиуллин, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat3-377678-kornyaserretani-klyaynmolchan-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-tennis-23-03-21/